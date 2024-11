ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel hat nach einem Gewinnsprung in den ersten neun Monaten die Jahresziele bestätigt. Wegen guter Geschäfte sei der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in diesem Zeitraum um 6,5 Prozent auf rund 17,45 Milliarden Euro geklettert, teilte der Konzern am Mittwochabend in Rom mit. Experten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet.

Unter dem Strich verdiente Enel 5,8 Milliarden Euro nach gut 5 Milliarden ein Jahr zuvor. Im laufenden Jahr dürfte der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) weiterhin auf 22,1 bis 22,8 Milliarden Euro klettern./jha/jsl/he