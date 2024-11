Die Märkte haben am Mittwoch sehr heftig auf die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Doch wie geht es jetzt für Aktien, Bitcoin, Gold & Co. nach der Wahl weiter? BÖRSE ONLINE zeigt Ihnen die Gewinner und Verlierer. Donald Trump ist am Dienstag von der amerikanischen Bevölkerung zum neuen Präsidenten der USA gewählt worden - so viel steht inzwischen fest. Die Reaktion an der Börse fiel derweil enorm gemischt aus. Während der Bitcoin und US-Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...