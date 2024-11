Seit gestern ist bekannt, dass Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Doch Marktteilnehmer fragen sich jetzt, was das für die Märkte bedeutet und wie es jetzt weitergehen kann. Diese Statistik ist eindeutig bei der Frage, ob es jetzt eine Jahresendrallye gibt oder nicht. Donald Trump wird der Nachfolger von Joe Biden als US-Präsident im Januar 2025 werden - das haben die Amerikaner in der Wahl am Dienstag entschieden. Bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...