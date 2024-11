BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hofft bis zum Jahresende auf Millionen an freien Mitteln. 2024 dürfte er auf freie Barmittel (Free Cashflow) von 50 bis 100 Millionen Euro, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Berlin mit. Bislang hatte Delivery lediglich einen positiven Betrag in Aussicht gestellt. Mit dem Free Cashflow können Unternehmen etwa in Wachstum investieren oder Aktien zurückkaufen.

Der Gesamtwert aller Warenkörbe inklusive Gebühren (GMV) dürfte 2024 währungsbereinigt nun ein Wachstum am oberen Ende der Bandbreite von sieben bis neun Prozent verzeichnen. Auch bei der Spanne für das gutscheinbereinigte Erlösplus (Segmenteumsatz) rechnet Delivery Hero ohne Wechselkurseffekte jetzt mit dem oberen Ende. Allerdings dürfte der Konzern beim um Sonderposten bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nur noch das untere Ende der Spanne von 725 bis 775 Millionen Euro schaffen.

Im dritten Quartal legte der Bruttowarenwert (GMV) währungsbereinigt um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 12,2 Milliarden Euro zu. Der Umsatz stieg ohne Wechselkurseffekte um fast ein Viertel auf 3,2 Milliarden Euro. Analysten hatten damit gerechnet./ngu/zb