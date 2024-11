Zürich - Der US-Dollar hat über Nacht auf Donnerstag einen Teil der am Vortag erzielten Gewinne wieder abgegeben. Am Vortag hatte der Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen der US-Devise kräftig Auftrieb gegeben. Der US-Dollar notiert derzeit bei 0,8751 Franken nach 0,8763 am Vorabend. Am Dienstagabend stand der Greenback um mehr als einen Rappen tiefer. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,0747 ein wenig höher als am Vorabend mit ...

