Nervige Tätigkeiten im Web erledigen? Auch dabei kann euch KI-Helfen. Hier sind drei Open-Source-Projekte, die genau das ermöglichen sollen. Wer KI abseits vom Web-Interface von ChatGPT im Browser einsetzen will, hat dazu mittlerweile eine Reihe von Möglichkeiten. Opera hat entsprechende Features etwa direkt in den Browser integriert und fasst euch so beispielsweise auf Wunsch Inhalte zusammen oder verfasst einen Tweet für euch. Mit einer entsprechenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...