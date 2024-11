Am Mittwochmorgen zündete der Dax eine Rakete, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass Trump die US-Wahlen gewinnen würde. Angetrieben von einer fulminanten Rally an den US-Börsen kletterte der deutsche Leitindex bis auf 19.563 Punkte und schloss damit das Gap bei 19.478 Punkten, bevor die Rally komplett in sich zusammenfiel. Vor Handelsschluss rutschte der deutsche Leitindex sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...