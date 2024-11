Essen (ots) -Nach viel positiver Resonanz auf vergangene Aktionen setzt die Warenhauskette Galeria ihr Charity-Wald Projekt dieses Jahr deutschlandweit an allen Standorten um. Je nach Größe und Gegebenheiten der jeweiligen Filiale stehen bis zu 20 festlich geschmückte Charity-Bäume mit Wunschzetteln von Kindern aus sozialen Einrichtungen bereit. Besucher werden dazu eingeladen, die Wünsche abzupflücken und zu erfüllen. Die Vorstellung der Charity-Bäume in der Münchner Filiale auf der Kaufingerstraße moderierte eine sichtlich gerührte Cathy Hummels. In Bonn wird zur feierlichen Eröffnung des Charity-Waldes Cascada-Sängerin Natalie Horler zugegen sein.Bei Galeria weihnachtet es sehr! Doch in die Filialen locken nicht nur unzählige Dekorations- und Geschenkideen. Die Warenhauskette hofft vor allem auf zahlreiche Besucher, die sich an der "Charity-Wald" Aktion beteiligen. Bereits in der Vergangenheit gab es hierfür viel positiven Zuspruch und aktive Beteiligung. Daher hat sich Galeria dazu entschlossen, das Projekt in diesem Jahr deutschlandweit an allen Standorten großflächig umzusetzen.Die Aktion lädt Galeria Kundinnen und Kunden ein, Teil einer ganz besonderen Aktion zu werden. Von Mitte November bis Mitte Dezember stehen in allen Galeria Filialen festlich geschmückte Weihnachtsbäume - die Charity-Bäume. An ihren Zweigen hängen Wünsche von Kindern aus Kinderheimen, Kinderhospizen und anderen sozialen Einrichtungen. Wer einen Wunsch von einem der Charity-Bäume pflückt und erfüllt, kann so auf direktem Wege einen guten Zweck unterstützen. Die Wünsche sind so vielfältig wie die Kinder selbst: Spielzeug, Bücher oder Kleidung, auch reine Spenden-Wünsche für größere Investitionen der jeweiligen Organisation sind vorhanden. Galeria Besucher können sich einen Wunschzettel aussuchen, das darauf vermerkte Geschenk erwerben und es bis zum Ende der Aktion Mitte Dezember in der jeweiligen Galeria Filiale abgeben. Die Geschenke und Spenden werden kurz vor Weihnachten an die sozialen Einrichtungen überreicht, damit sie rechtzeitig zum Fest unter den Weihnachtsbäumen liegen.Die Präsentation der Charity-Bäume in München moderierte Cathy Hummels. "Ich finde das Projekt von Galeria großartig. Vor allem als Mama ist es mir eine Herzensangelegenheit mich für Kinder in Not einzusetzen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern", so Hummels, die bei der Vorstellung der Spendenzwecke sichtlich gerührt war. Auch an anderen Standorten findet der Charity-Wald teils prominente Unterstützung. In Bonn zum Beispiel durch Cascada-Sängerin Natalie Horler.Mit diesem Projekt möchte Galeria in der Vorweihnachtszeit Kinder in schwierigen Lebenssituationen unterstützen und etwas Freude zu denen bringen, die sonst weniger Glück haben.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingKaiserswerther Straße 13240474 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.comTel.: 0176-70646206Original-Content von: GALERIA S.à r.l. & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16971/5903305