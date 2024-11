Magdeburg (ots) -Niedrige Zinsen, steigende Preise - für viele klingt das nach einer Chance, in den Immobilienmarkt einzusteigen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Hohe Einstiegskosten, Unsicherheiten über die Marktentwicklung und die Furcht vor Fehlern machen Investoren oft einen Strich durch die Rechnung.Aktuell bietet der Markt spannende Möglichkeiten für Investoren. Aber es gilt, genau hinzuschauen. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie sich der Markt weiterhin entwickeln wird und was das für Anleger bedeutet.Aktuelle Marktsituation: Die dritte Zinssenkung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins bereits zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt, was unmittelbare Auswirkungen auf die Kreditaufnahme der Banken hat. Diese können sich zu günstigeren Konditionen Geld leihen, was sich in der Regel mittelfristig auch auf die Zinsen für Immobilienkredite auswirkt. In den letzten Monaten wurde daher bereits ein Rückgang der Immobilienzinsen beobachtet, und dieser Trend könnte sich fortsetzen.Viele Investoren warten daher auf noch niedrigere Zinsen, um von geringeren Kreditraten zu profitieren - was allerdings sehr riskant ist. Die aktuelle Situation zeigt, dass das neue, höhere Zinsniveau inzwischen als normal angesehen wird. Viele Menschen haben sich von den früheren Zinssätzen von 1 Prozent oder ähnlichem entfernt, und der Markt hat sich entsprechend angepasst. Zudem steigt die Nachfrage nach Immobilien, insbesondere Wohnungen, wieder stark an, was in Kombination mit den Zinssenkungen zu einem Anstieg der Preise führen kann. Daher sollten Investoren die aktuelle Marktentwicklung genau im Auge behalten und nicht auf weiter sinkende Zinsen spekulieren.Warten auf sinkende Zinsen: Eine riskante StrategieEin entscheidender Punkt auf dem deutschen Immobilienmarkt, der momentan bei Kaufentscheidungen berücksichtigt werden sollte, ist der akute Wohnraummangel. In fast allen Regionen steigen die Mieten kräftig, und die Tendenz steigt weiter nach oben. Während Kapitalanleger die Kosten ihrer Immobilien steuerlich absetzen können, haben Eigennutzer nicht das gleiche Glück. Das führt dazu, dass bei sinkenden Zinsen immer mehr Eigennutzer auf der Suche nach einer Eigentumswohnung aktiv werden. Wenn dann die Nachfrage steigt, das Angebot aber weiterhin begrenzt ist, gehen die Immobilienpreise in die Höhe.Jetzt stellt sich die Frage, ob es klug ist, auf sinkende Zinsen zu warten und dafür höhere Kaufpreise in Kauf zu nehmen. Für Kapitalanleger ist es in der Regel nicht rentabel, da die steuerlichen Vorteile, die sich unter anderem aus der Absetzbarkeit von Zinsen ergeben, nicht zu vernachlässigen sind. Ein einfaches Rechenbeispiel verdeutlicht dies: Bei einem Immobilienpreis von 300.000 Euro und einem Zinssatz von 4 Prozent fallen jährliche Zinsen in Höhe von 12.000 Euro an. Sinkt der Zinssatz um 0,3 Prozent, verringern sich die jährlichen Zinsen auf 11.100 Euro, was einer monatlichen Einsparung von 75 Euro entspricht. Unter Annahme des Spitzensteuersatz von 42 Prozent ergibt sich eine effektive monatliche Einsparung von 43,50 Euro. Über einen Zeitraum von zehn Jahren summiert sich dies auf etwa 5.220 Euro, die aus dem Nettoeinkommen weniger gezahlt werden müssen. Bereits geringe Preissteigerungen am Markt aufgrund sinkender Zinsen machen aus einer potentiellen Einsparung bei Zinsen bereits einen Verlust durch höhere Kaufpreise. Diese Berechnungen verdeutlichen, dass es oft nicht sinnvoll ist, auf niedrigere Zinsen zu warten, während gleichzeitig die Immobilienpreise weiter steigen.Jetzt investieren: Warum Warten auf sinkende Zinsen riskant istDie Entscheidung, wann eine Immobilie gekauft werden sollte, bleibt aber letztlich Spekulation. Es ist ungewiss, ob und wann ein Kredit mit beispielsweise 0,3 Prozent niedrigeren Zinsen verfügbar sein könnte. Das Risiko, auf sinkende Zinsen zu warten, kann jedoch erheblich sein: Steigen die Immobilienpreise in der Zeit des Wartens, könnten Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Euro an Vermögensaufbau verloren gehen, da zwar niedrigere Zinsen, aber deutlich höhere Immobilienpreise zu bezahlen wären.Die Empfehlung ist daher klar: Nicht warten, sondern von den aktuellen Immobilienpreisen profitieren. Der Markt wird in den nächsten 6 bis 12 Monaten voraussichtlich eine hohe Dynamik entwickeln, da der Wohnraummangel anhält und das Angebot begrenzt bleibt. Gleichzeitig wächst die Nachfrage stark, und Immobilien bieten eine sichere und rentable Möglichkeit, Vermögen aufzubauen und für das Alter vorzusorgen. Um dabei jedoch keine kostspieligen Fehler zu machen, ist es ratsam, sich einen Experten zur Seite zu holen, der die Marktbedingungen kennt und wertvolle Tipps geben kann.Über Severin Welb:Severin Welb und Tilman Jäger sind die Gründer und Geschäftsführer der Vermieten mit Konzept GmbH. Sie unterstützen Kapitalanleger dabei, attraktive Immobilien zu kaufen und zu vermieten. Dank Rundum-Sorglos-Konzept haben ihre Kunden dabei weder Zeit- noch Verwaltungsaufwand. Auf diese Weise legen sie gemeinsam mit ihren Kunden den Grundstein für einen langfristigen Vermögensaufbau mit Immobilien. Das Team der Vermieten mit Konzept GmbH bietet dabei ein ganzheitliches Konzept, das alle Schritte - ob Objektakquise, Finanzierung, Kauf, Vermietung oder Verwaltung - umfasst. 