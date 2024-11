Weiterstadt (ots) -Fahrradliebhaber aufgepasst! Am 9. November eröffnen die Gebrauchtradexperten BIKE2FUTURE in Weiterstadt eines der größten Fahrradgeschäfte in Deutschland. Auf über 2.000 m² präsentiert das Unternehmen hochwertig aufbereitete Gebrauchträder. Highlights der großen Eröffnungsparty sind neben den über 500 Premium-Bikes für alle Lebenslagen, auch attraktive Eröffnungsrabatte sowie verschiedene Gewinnspiele mit Preisen im Wert von insgesamt 15.000 Euro.BIKE2FUTURE gibt gebrauchten Fahrrädern ein zweites Leben und trägt so aktiv zu mehr Nachhaltigkeit bei. Das Portfolio bietet Fahrräder für jeden Bedarf: vom Alltags- und Freizeitrad über Räder für Sportler und Pendler bis zu Lastentransporteuren. Alle angebotenen Fahrräder stammen aus Leasingverträgen und sind in der Regel zwischen ein und zwei Jahre jung. Vor dem Verkauf werden alle Räder professional aufbereitet, um die Qualität und Zuverlässigkeit eines Neurads zu gewährleisten. Davon kann sich jeder Interessierte bei einer Probefahrt überzeugen."Wir sind überzeugt, dass gebrauchte Produkte mehr können, als allgemein angenommen wird, und oft besser sind als einfach nur neu. Deshalb geben wir gebrauchten Fahrrädern ein zweites Leben und lassen gute Räder weiterfahren - das schont wertvolle Ressourcen und ist nachhaltig", erklärt Stefan Trauth, Head of Bike Resale bei BIKE2FUTURE. "Mit BIKE2FUTURE möchten wir einen konsequenten Beitrag zur Mobilitätswende leisten. Wir glauben fest daran, dass jeder, der bei uns ein gebrauchtes Fahrrad kauft, beste Qualität erwirbt, gleichzeitig Vertrauen gewinnt - und in Zukunft vertrauensvoll nie wieder neu kaufen wird."Mehr als 500 Premium-Bikes und attraktive Angebote zur EröffnungsfeierZur Eröffnungsfeier warten auf die Besucher über 500 Premium-Bikes von Top-Marken für jeglichen Bedarf darauf, Probe gefahren zu werden. Interessenten stehen selbstverständlich die Experten von BIKE2FUTURE für eine umfassende Beratung zur Verfügung, um das perfekte Fahrrad zu finden. Zur Eröffnung können sich Interessenten über attraktive Rabatte freuen und an attraktiven Gewinnspielen teilnehmen, bei denen Preise in Höhe von insgesamt 15.000 Euro, darunter drei Premium-Bikes im Wert von jeweils 3.000 Euro, verlost werden. Für beste Stimmung vor Ort sorgen ein DJ mit musikalischer Unterhaltung sowie kostenlose Speisen und Getränke. Die Eröffnungsfeier findet am 9. November 2024 von 14:00 bis 18:00 Uhr im Store in der Friedrich-Schaefer-Straße 2, 64331 Weiterstadt statt.Über BIKE2FUTUREBIKE2FUTURE ist eine Tochter der BLS Bikeleasing-Service GmbH, dem zweitgrößten Dienstrad-Leasing-Anbieter in Deutschland und der Nummer eins im Dienstrad-Leasing in Österreich. Die Marke steht für hochwertige, aufbereitete Fahrräder und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, einen vertrauensstiftenden Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten, der wirklich nachhaltig ist.Mehr Informationen zu BIKE2FUTURE finden Sie unter www.bike2future.dePressekontakt:BIKE2FUTURE GmbHRochus LandgrafTel.: 0170 / 3471765E-Mail: landgraf@bike2future.deOriginal-Content von: BIKE2FUTURE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177341/5903352