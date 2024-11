Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt setzen sich am Donnerstag nach einer verhaltenen Eröffnung im frühen Geschäft festere Kurse durch. Händler verweisen auf die kräftigen Kursgewinne an den US-Börsen am Vortag nach der Wahl von Donald Trump zum 47. US-Präsidenten. Auf den hiesigen Markt hatte sich dies am Vortag allerdings nicht nachhaltig positiv ausgewirkt. Vielmehr wichen anfängliche Kursgewinne gegen Handelsschluss Verlusten. Nach der Wahl Trumps ...

