NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 666 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Analyst Victor Allard am Donnerstagmorgen. Auch mit Blick auf die eingeengte Margenzielspanne sieht er kaum Anpassungsbedarf beim Konsens./ag/gl



