München (ots) -Die internationale Sportwettenmarke bwin geht eine Partnerschaft mit der National Football League ein und wird "Offizieller Wett-Partner der NFL" in Deutschland und Österreich. Mit der mehrjährigen Partnerschaft baut die Marke bwin ihre Präsenz in Premium-Sportumfeldern weiter aus und will die Fanbasis der NFL insbesondere im deutschsprachigen Raum weiter steigern. Der offizielle Startschuss der Kooperation fällt beim 2024 NFL Munich Game am 10. November in der Allianz Arena in München, der Heimat des FC Bayern München. bwin wird auch beim diesjährigen NFL-Spiel der New York Giants gegen die Carolina Panthers in der bayerischen Landeshauptstadt erstmals als offizieller Partner präsent sein. Darüber hinaus ist bwin "offizieller Wett-Partner des Super Bowl LIX" in Deutschland und Österreich.Als offizieller Sportwetten-Partner der NFL wird bwin bis 2026 mit der Liga zusammenarbeiten, um die Begeisterung für American Football einer noch größeren Zielgruppe in Europa näherzubringen.bwin wird die Fans mit attraktiven Aktionen und exklusiven Inhalten rund um die NFL und die International Games begeistern. Mit den gezielten Angeboten rund um das Thema Sportwetten will bwin neben einer Stärkung der Strahlkraft seiner Marke insbesondere mehr Menschen für die NFL und den American Football gewinnen.Die Partnerschaft umfasst zahlreiche Aktivierungen, die für eine starke Präsenz der NFL und bwin sorgen. So sind gezielte Ausspielungen auf den Kanälen von bwin und der NFL geplant. bwin sieht sich dabei als Teil einer perfekten Spielvorbereitung und will damit unvergessliche Erlebnisse für die eigenen User schaffen.Die crossmedialen Einbindungen umfassen sowohl Content in den sozialen Medien als auch spezielle Online-Formate sowie das NFL Pick'em und NFL Fantasy. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf zwei Highlight-Veranstaltungen - dem 2024 NFL Munich Game, bei dem bwin auf den LED-Banden im Stadion präsent sein wird, und dem Super Bowl LIX.Hans-Jörg Nisseler,Regional Brand Director Entain DACH: "Mit der NFL arbeiten wir mit einer 'best-in-class' Sportorganisation zusammen und begleiten die Liga in unseren Kernmärkten Deutschland und Österreich. Für bwin ist das der logische nächste Schritt, große Sponsorings sind seit Anbeginn fest in der DNA von bwin verankert. Wir wollen die NFL dabei unterstützen, ihre Fangemeinde weiter wachsen zu lassen. Gleichzeitig werden wir bwin als Premium-Marke für ein einzigartiges Sport- und Wetterlebnis positionieren. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit!""Wir sehen, wie groß die Spannung und die Vorfreude auf das anstehende Spiel in München ist. Der 10. November ist das NFL-Highlight des Jahres für unsere Fans im deutschsprachigen Raum. Deshalb freuen wir uns, mit bwin einen verantwortungsvollen Sportwettenpartner an Bord zu haben, mit dem wir gemeinsam einmalige Erlebnisse schaffen können", sagt Dr. Alexander Steinforth, General Manager, NFL Germany.Über bwinbwin ist die führende Sportwettenmarke von Entain plc, ein FTSE100-Unternehmen und eine der weltweit größten Sportwetten- und Gaminggruppen, die sowohl online als auch im stationären Geschäft tätig ist. Die Gruppe besitzt ein umfassendes Portfolio an etablierten Marken. Zu den Sportwettenmarken gehören bwin, Bet.pt, Coral, Crystalbet, Eurobet, Ladbrokes, Neds und Sportingbet. Zu den Gamingmarken gehören CasinoClub, Foxy Bingo, Gala, Gioco Digitale, Ninga Casino, Optibet, Partypoker und PartyCasino. Die Gruppe besitzt eine properitäre Technologie für alle ihre Kernproduktvertikalen und bietet zusätzlich zu ihrem B2C-Geschäft Dienstleistungen für eine Reihe von Drittkunden auf B2B-Basis an.Die Gruppe hat ein 50/50-Joint-Venture, BetMGM, ein führendes Unternehmen im Bereich Sportwetten und iGaming in den USA. Entain stellt die Technologie und die Fähigkeiten zur Verfügung, die BetMGM stark machen, sowie exklusive Spiele und Produkte, die speziell in den hauseigenen Spielstudios entwickelt werden. Die Gruppe ist in Großbritannien steuerlich ansässig und in insgesamt 31 regulierten oder regulierenden Gebieten tätig. Entain ist ein führendes Unternehmen im Bereich ESG, Mitglied von FTSE4Good und DJSI und wird von MSCI mit AA bewertet. Die Gruppe hat sich das wissenschaftlich gestützte Ziel gesetzt, bis 2035 kohlenstofffrei zu sein, und unterstützt über die Entain Foundation eine Vielzahl von Initiativen, die sich auf sicheres Gaming, Breitensport, Vielfalt in der Technologie und Gemeinschaftsprojekte konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gruppe: www.entaingroup.com.Aktuelles auf twitter: @bwin_deÜber National Football LeagueDie National Football League (NFL) zählt zu den bekanntesten Sportligen der Welt. Insgesamt 32 American Football Teams in den USA vereint die NFL in einer Liga. Das Saison-Highlight ist der Super Bowl, bei dem am Ende der Saison in einem Entscheidungsspiel der Champion gekürt wird. Die Mischung aus Sport und Entertainment hat den Super Bowl zur weltweit beliebten Sportveranstaltung gemacht.Im Jahr 2022 fand zum ersten Mal in der Geschichte der NFL ein reguläres Saisonspiel in Deutschland in der Münchner Allianz Arena statt. Am 10. November 2024 treffen die New York Giants in der Münchner Allianz Arena auf die Carolina Panthers. Football Fans dürfen sich auf ein unvergessliches Erlebnis freuen, egal ob in der Arena, beim Public Viewing oder vor dem Bildschirm.Pressekontakt:bwin:Hartmut SchultzPR Germany, Austria, and SwitzerlandHartmut Schultz Kommunikation GmbHhs@schultz-kommunikation.comNATIONAL FOOTBALL LEAGUEE: nflgermanypr@nfl.comInstagram @nfldeutschlandTwitter @NFLDeutschlandTikTok @nfldeutschland