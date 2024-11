Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ISIN: DE000A1TNWJ4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.11.2024

Kursziel: 6,50 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Neue Investmentplattform für Offshore-Windkraft-Service-Schiffe initiiert

MPC Capital hat jüngst den Launch einer Investment-Plattform für Offshore-Windkraft-Service-Schiffe vermeldet. Bereits im Q2-Call führte der Vorstand aus, dass ein MoU unterschrieben und mit einem kurzfristigen Abschluss gerechnet wird. Das erste Projekt der neuen Plattform mit sechs Schiffen und einem niedrigen dreistelligen Mio. EUR Volumen wird ab 2026 sowohl die AuM und Fees steigern als auch Erträge durch das eingegangene Co-Investment abwerfen. Mit dem Schritt erschließt sich MPC einen neuen Markt, der u.E. auch aufgrund seiner geringen Korrelation mit anderen Schiffsklassen bzw. globalen Frachtraten für zahlreiche Investoren attraktiv sein dürfte.



Hohe Nachfrage nach Services für Offshore-Windkraftanlagen: Im Zuge der Energieziele vieler europäischen Länder wird bis 2033 eine deutliche Steigerung der Offshore-Windkraftkapazitäten von mehr als 20% p.a. erwartet. Dies erfordert zukünftig eine steigende Zahl von Schiffen, die während des Lebenszyklus der Anlagen zum Einsatz kommen. Grundsätzlich kann in drei unterschiedliche Schiffsklassen unterschieden werden, die für den Bau und Betrieb von Offshore-Windkraftanlagen benötigt werden.

* Verschiedene große Spezialschiffe, die für die Errichtung d. Anlagen benötigt werden



* Mittelgroße Schiffe, die über diverse Spezialausstattung verfügen, um Wartungs- und Reparaturarbeiten während der gesamten Betriebsphase durchzuführen



* Kleine, einfache Crew-Schiffe für den Personentransport von Ingenieuren etc.



Angesichts der deutlich steigenden Zahl von Offshore-Windkraftanlagen und dem Mangel an passenden, modernen Wartungsschiffen geht MPC Capital davon aus, dass die attraktivste Marktlücke bei der mittleren Schiffsklasse besteht. Dementsprechend erfolgte nun der Abschluss eines ersten Projekts, das den Bau von sechs hochmodernen und zum emissionsfreien Betrieb fähigen Offshore Survey and Service Vessels vorsieht. Dieses weist ein Gesamtvolumen von 130 Mio. EUR auf. Die Schiffe werden von Esbjerg Shipyard in Dänemark gebaut, 2026-2028 ausgeliefert und sollen in Nord- sowie Ostsee eingesetzt werden. Bereits in der Konzeptionsphase des Projekts befand sich MPC im Austausch mit mehreren globalen Konzernen, die außerordentlich hohes Interesse an der Nutzung der Schiffe bekundeten. Im Gegensatz zu vielen der heute eingesetzten Schiffe, verfügen die Neubauten über umfangreiche Hightech-Ausstattung, die ein breites Einsatzspektrum während des gesamten Lebenszyklus eines Offshore-Windparks (25-35 Jahre) ermöglichen. Im Gegensatz zu den für den Bau benötigten Schiffe besteht der Vorteil von Wartungsschiffen im gut prognostizierbaren jahrzehntelangen Bedarf. Wie hoch bereits die aktuelle Nachfrage nach Schiffen für Offshore-Windkraftanlagen ist, zeigt u.E. bspw. der Auftragsbestand des börsennotierten Unternehmens DEME, dessen Schiffe bereits mehrere Jahre ausgebucht sind. Langfristig gehen wir davon aus, dass die neue Plattform mit weiteren Projekten sukzessive weiter ausgebaut wird.



Fazit: Mit dem Eintritt in den Markt für Offshore Survey and Service Vessels setzt MPC seine geschärfte Strategie konsequent um und erschließt sich eine u.E. attraktive Marktnische an der Schnittstelle des Maritime- und Renewable Energy-Bereichs. Gleichzeitig wird das Co-Investmentportfolio wie angekündigt weiter ausgebaut. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 6,50 EUR.



