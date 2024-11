Halle/MZ (ots) -



Die aus Dessau stammende Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat das vorzeitige Aus der Regierungskoalition bedauert. "Wir leben in ernsten und herausfordernden Zeiten, das kann ja jeder sehen - nicht nur in Deutschland, sondern weltweit", sagte sie der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe) am Donnerstag. "In einer solch krisenhaften Situation hat die Bundesregierung die Verantwortung, die Probleme zu meistern und für die Menschen in unserem Land Lösungen zu organisieren." Die Grünen-Politikerin erklärte: "Ich bedauere, dass die Ampel-Regierung wegen innerer Konflikte nun vor der Zeit enden wird. Diese Bundesregierung hat, obwohl sie oft zerstritten wirkte, viel vorangebracht, auch im Natur- und Umweltschutz." Zudem habe die Regierung noch einige wichtige Aufgaben zu erledigen. "In diesem Sinne werde ich mit aller Kraft weiterarbeiten", sagte sie dem Blatt.



