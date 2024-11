Rheinmetall - Rekordgewinne für den Rüstungsriesen

Werbung







Weltweit steigende Rüstungsausgaben verleihen dem DAX®-Konzern sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn Rückenwind.



Von den derzeitigen geopolitischen Unsicherheiten profitiert Rheinmetall besonders stark, vor allem die weltweit gestiegenen Rüstungsausgaben kommen dem Konzern zu Gute. Deutlich wird diese Tendenz bei einem Blick in die Bücher des Unternehmens. Innerhalb von 9 Monaten gelang es Rheinmetall seinen Umsatz um 36 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro zu steigern. Der operative Gewinn verzeichnete sogar einen noch größeren Zuwachs und kletterte um stattliche 72 Prozent auf 705 Millionen Euro gen Norden, damit liegt der Gewinn nach Steuern bei rund 306 Millionen Euro. Der Unternehmens-Chef Armin Papperger kommentierte diese Ergebnisse mit den Worten "Wir erleben ein Wachstum, wie wir es im Konzern noch nie hatten". Unterstrichen wird diese Aussage von den vollen Auftragsbüchern des Rüstungsherstellers, diese weisen zurzeit einen Wert von ca. 52 Milliarden Euro auf und könnten bis zum Jahresende auf rund 60 Milliarden Euro steigen.









