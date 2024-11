Die Bank of England hat soeben entschieden den Leitzins von 5,00 % auf 4,75 % zu senken - so war auch die Markterwartung. Die Entscheidung im Notenbankrat fiel mit 8 gegen 1 Stimme. Hier das Statement der Bank of England im Wortlaut: There has been continued progress in disinflation, particularly as previous external shocks have ...

Den vollständigen Artikel lesen ...