Entscheidung gefallen: Tansanisches Bergbauamt überträgt Imwelo-Bergbaulizenz an Lake Victoria Gold!

Lange hat es gedauert, doch mit dem Erhalt der bis 2035 gültigen Bergbaulizenz ist Lake Victoria Gold nun kein reiner Goldexplorer mehr.

Mit Wirkung vom 30. Oktober 2024 hat die tansanische Bergbaukommission die Übertragung der Imwelo-Bergbaulizenz ("ML") an Tembo Gold Tanzania Limited, einer 100prozentigen Tochter von Lake Victoria Gold Ltd. (TSX-V: LVG; FRA: E1K), bewilligt. Zeitgleich mit der Übertragung haben die Behörden die Lizenz um 10 Jahre bis zum Jahr 2035 verlängert. Mit der Übertragung der Imwelo-Bergbaulizenz ist LVG gut positioniert, um seine Explorations-, Standortvorbereitungs- und Erschließungsaktivitäten zu intensivieren. LVG befindet sich nach eigenen Angaben in fortgeschrittenen Verhandlungen bezüglich nicht verwässernder Finanzierungsoptionen, um den CAPEX-Anteil der Entwicklungskosten für das Imwelo-Projekt vollständig zu finanzieren.

Der Abschluss des Erwerbs des Imwelo-Projekts unterliegt formal noch der finalen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Nach Erfüllung der verbleibenden Bedingungen für den Erwerb und die abschließende technische Planung des Imwelo-Projekts wird die nächste Tranche der Kapitalbeteiligung der Taifa Group ausgelöst, was die Entwicklung des Projekts weiter unterstützt. Gemäß der bestehenden Vereinbarung zwischen LVG und Taifa vom August 2023 wird Taifa seine Beteiligung an LVG um weitere 16 Millionen Aktien-Einheiten erhöhen. Der Preis pro Einheit wurde mit 0,24 C$ festgesetzt, wodurch Lake Victoria Gold ein Bruttoerlös von 3.840.000 C$ zufließen würde. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie von LVG und einem Warrant bestehen, der innerhalb von 2 Jahren zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie von LVG zu einem Preis von 0,26 C$ pro Aktie berechtigt. Nach Abschluss dieser Investition wird LVG einen zusätzlichen Vertrag über Bergbaudienstleistungen mit Taifa abschließen, gemäß dem Taifa Bergbaudienstleistungen für das Projekt von LVG erbringen wird.

Das Imwelo-Projekt ist ein Goldprojekt im Norden Tansanias, 12 Kilometer westlich der Geita-Goldmine von Anglogold Ashanti. Eine aktualisierte Vor-Machbarkeitsstudie ("PFS") wurde 2021 von der australischen Measured Group Pty Ltd. abgeschlossen und umfasst die Bereiche Minenplanung, Minenplanung, Terminplanung, Reservenschätzung und Kostenrechnung. Das Projekt wird unter einer tansanischen Bergbaulizenz ML538/2015 geführt und umfasst eine Primärbergbaulizenz PML2637, die LVG im Rahmen eines Kaufvertrags erwerben kann. Die ML ist 3,85 km2 groß und die PML ist 8,5021 ha groß. Das Projekt unterliegt einer Lizenzgebühr von 2 % an einen früheren Eigentümer. Die ML ist vollständig für den Bau der Mine und die Aufnahme der Produktion zugelassen. Die historische Projektressource aus dem Jahr 2017 nach australischen Standards umfasst sieben mineralisierte Standorte, an denen Bohrungen durchgeführt wurden, und umfasst bei einem Cutoff-Gehalt von jeweils 0,50 g/t Gold 42.000 Unzen gemessene Mineralressourcen mit 3,15 g/t, 95.700 Unzen angezeigte Mineralressourcen mit 1,95 g/t und 153.900 Unzen abgeleitete Mineralressourcen mit 1,53 g/t für insgesamt 291.600 Unzen Au. Das Gold kommt als typische Quarzgang-Scherzone vor, die Goldlagerstätten beherbergt, die für den Tagebau geeignet sind. Das Projekt ML bietet "bluesky"-Potenzial. Die bisherigen Bohrungen reichten nur bis 80 m unter die Oberfläche, wobei die durchschnittliche Bohrtiefe nur bei 45 Metern lag. Eine Reihe von Gebieten wurde nicht bebohrt, da sie zu diesem Zeitpunkt nicht zugänglich waren, und Erweiterungen der bekannten Mineralisierung sind sowohl entlang des Streichens als auch sicherlich neigungsabwärts noch nicht erprobt. Lake Victoria Gold ist zuversichtlich, dass das Unternehmen eine aktuelle Mineralressource und schließlich Mineralreserven definieren kann, die eine Ausweitung der Produktion und eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine ermöglichen werden.

Marc Cernovitch, CEO und Direktor, kommentierte: "Diese Erneuerung und Übertragung der Imwelo-Bergbaulizenz festigt unsere Grundlage für langfristiges Wachstum im Goldfeld des Viktoriasees. Dieser Erfolg unterstreicht unser Engagement für den Aufbau eines nachhaltigen, hochwertigen Bergbaubetriebs und die Schaffung eines erheblichen Mehrwerts für alle Beteiligten. Wir sind nun bereit, unsere Entwicklungspläne mit Zuversicht voranzutreiben, und freuen uns darauf, das Potenzial des Imwelo-Projekts voll auszuschöpfen."

Rostam Aziz, Vorsitzender der Taifa Group, kommentierte: "Wir freuen uns, LVG bei der Sicherung der langfristigen Zukunft des Imwelo-Projekts zu unterstützen. Diese Lizenzverlängerung stellt einen entscheidenden Meilenstein dar, der perfekt zu unserer aggressiven Wachstumsstrategie im Goldfeld des Viktoriasees passt. Unsere Partnerschaft mit LVG basiert auf einer gemeinsamen Vision einer nachhaltigen Entwicklung, und wir freuen uns darauf, die nächste Investitionsphase voranzutreiben, um das volle Potenzial des Projekts auszuschöpfen. Wir freuen uns darauf, LVG bei seinen wesentlichen Beiträgen zum Bergbausektor Tansanias zu unterstützen."

Die Taifa Group ist ein Mischkonzern mit Beteiligungen in den Bereichen Bergbau, Telekommunikation, Öl und Gas, Agrarwirtschaft, Pharmazie und Leder. Taifa Mining, eine hundertprozentige Tochter der Taifa Group, wird künftig alle Vertragsbergbau- und Bauarbeiten für das Imwelo-Projekt ausführen. Taifa Mining ist Tansanias größter Bergbauunternehmer mit über 30 Jahren Erfahrung im Bergbau. Taifa war der bevorzugte Auftragnehmer für die meisten Bergwerke in Tansania und unterhält langjährige und erfolgreiche Beziehungen zu Unternehmen wie Petra, De Beers, Barrick und AngloGold Ashanti. Darüber hinaus besitzt Taifa auch die größte Flotte an Bergbaumaschinen in Tansania. Als Unternehmen hat sich Taifa dazu verpflichtet, in allen Geschäftsbereichen die neuesten international anerkannten Standards zu übernehmen und einzuhalten.

Fazit: Die erfolgreiche Übertragung der Imwelo-Lizenz markiert einen Meilenstein für Lake Victoria Gold. Ab sofort ist LVG kein bloßes Explorationsunternehmen mehr. Eine Abbaulizenz ist etwas völlig anderes als eine Explorationslizenz! Diese Lizenz ermöglicht es dem Unternehmen, das Imwelo-Projekt tatsächlich zu entwickeln. Ein wichtiger Teil des Erfolgs ist, dass sich Lake Victoria die direkte Unterstützung eines der einflussreichsten Unternehmers in Tansania gesichert hat. Rostam Aziz, der Vorsitzende der Taifa Group, lässt sich in der heutigen Pressemitteilung von LVG bewusst wörtlich zitieren. Deshalb sollte man genau hinhören: Er betont, dass das Imwelo-Projekt "perfekt" zu aggressiven Wachstumsstrategie seines eigenen Unternehmens in Tansania passt. Diese Aussage legt nahe, dass Imwelo der Auftakt zu weiteren gemeinsamen Aktivitäten von Taifa und LVG sein dürfte. Wir sind gespannt.

