Das Projekt "Field Trial of Hydrogen Storage in Canadian Domal and Bedded Salts" wurde nun mit insgesamt 2,28 Mio. $ an nicht verwässernden Mitteln von Alberta Innovates, NRCan, NSERC und MITACS ausgestattet

Vancouver, B.C., 6. November 2024 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) ("Vortex" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine Zusammenarbeit mit der University of Alberta ("UofA") im Rahmen des Forschungsprojekts mit dem Titel "Assessing and optimizing hydrogen storage in Canadian domal and bedded salts" zusätzliche Fördermittel erhalten hat. Ziel des Forschungsprojekts ist die Verbesserung der Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit der Speicherung von Wasserstoff in den geologischen Formationen Kanadas.

Dem Forschungsprojekt wurden Mittel vom Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada ("NSERC") über die Alliance Missions Grants for Critical Minerals Research bereitgestellt. NSERC hat eine Finanzierung in Höhe von 720.000 $ über einen Zeitraum von vier Jahren zugesagt, der am 15. Oktober 2024 beginnt. Das Forschungsprojekt hat zudem von MITACS Accelerate Finanzmittel in Höhe von insgesamt 360.000 $ erhalten, die zur Deckung der Gehälter von Praktikanten und Studenten, die an dem Forschungsprojekt beteiligt sind, verwendet werden sollen. Vortex wird eng mit dem UofA-Team zusammenarbeiten und Felddaten, Proben und Personal zur Verfügung stellen sowie regelmäßige Besuche auf seinem Konzessionsgebiet in der Provinz Neufundland und Labrador ermöglichen.

"Wir freuen uns, mit dieser wichtigen Forschungsarbeit fortzufahren, da wir glauben, dass sie das Potenzial hat, sicherere und effizientere Wasserstoffspeicheroptionen in Kanada zu erschließen", so Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy. "Durch die Unterstützung dieses Projekts hofft Vortex, die Entwicklung einer nachhaltigen Energieinfrastruktur zu fördern, die den Weg für skalierbare, langfristige Energielösungen ebnen kann, die wiederum zu Kanadas sauberer Energiezukunft beitragen können."

Dr. Hassan Dehghanpour, Professor und Co-Director an der School of Petroleum Engineering und Senior Research Chair in Subsurface Energy Systems an der University of Alberta, sagt dazu: "Die Partnerschaft zwischen der UofA, Fördereinrichtungen des Bundes und der Provinzen und Industriepartnern in ganz Kanada fördert ein Klima der Zusammenarbeit bei der Ausbildung von hochqualifiziertem Personal und der Weiterentwicklung der Wasserstoffspeicherwissenschaft und -technologie vom Labor- zum Feldmaßstab."

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Identifizierung und Erschließung hochwertiger Aktiva in Nordamerika gerichtet ist. Es ist dem Unternehmen ein Anliegen, seine Aktiva für den Salzabbau sowie die Speicherung von Energie und CO2 in Kavernen zu nutzen. Das Unternehmen besitzt ein nordamerikanisches Salzprojekt mit Infrastrukturzugang, in dem mehrere Salzstrukturen ermittelt wurden.

Das Unternehmen bemüht sich derzeit auch um den Ausbau seines Urankonzessionsgebiets Fire Eye im Athabasca-Becken, einer Region, die weltweit für ihre Uranvorkommen bekannt ist.

Für weitere Informationen sind die Anleger angehalten, die Unterlagen des Unternehmens unter www.sedar.com einzusehen.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

CEO, Vortex Energy Corp.

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf das Ziel der Forschung der UofA, die geplanten Phasen und den Zeitplan dieser Forschung und die erwarteten Ergebnisse dieser Forschung, einschließlich der Überzeugung des Unternehmens, dass die Forschung das Potenzial hat, sicherere und effizientere Wasserstoffspeicheroptionen in Kanada zu erschließen und eine nachhaltige Energieinfrastruktur voranzutreiben, die den Weg für skalierbare, langfristige Energielösungen ebnen kann, die zu Kanadas sauberer Energiezukunft beitragen können; die Absicht des Unternehmens, Felddaten, Proben, Personalzeit und Zugang zum Gelände zur Verfügung zu stellen, um die Forschung der UofA zu unterstützen; und den Erhalt des Gesamtbetrags der von MITACS und NSERC zugewiesenen Mittel durch die UofA beziehen.

Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung von Prognosen oder Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, einschließlich - in Bezug auf die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung - der Annahmen in Bezug auf die Partnerschaft mit der UofA, einschließlich der Annahme, dass die Zusammenarbeit gemäß der Vereinbarung über die Förderung der gemeinsamen Forschung innerhalb des derzeit vorgesehenen Zeitrahmens durchgeführt wird und dass die Zusammenarbeit bei der Erreichung ihrer erklärten Ziele erfolgreich sein wird, und dass die UofA den gesamten von MITACS und NSERC zugewiesenen Finanzierungsbetrag erhält.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem das Risiko, dass die Zusammenarbeit des Unternehmens mit der UofA nicht den erwarteten Nutzen erbringt, einschließlich des Risikos, dass die Zusammenarbeit des Unternehmens mit der UofA nicht im Rahmen des gemeinsamen Forschungssponsorings oder nicht in dem derzeit erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt nicht durchgeführt wird; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung der Wasserstoff- und Wasserstoffspeichermärkte, einschließlich des Risikos, dass diese Märkte aufgrund branchenspezifischer Trends und Ereignisse, weltwirtschaftlicher Trends und Ereignisse oder aus anderen Gründen nicht wie erwartet wachsen und sich entwickeln und einen Abschwung erleben; und das Risiko, dass die UofA nicht den gesamten Betrag der Finanzierung von MITACS und NSERC erhält, sei es aufgrund von Maßnahmen des Unternehmens, der UofA, MITACS oder NSERC. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

