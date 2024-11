WEDEL, Deutschland, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In der Arzneimittelentwicklung sindTierversuche zurzeit noch ein regulatorisch verankerter Bestandteil, gleichzeitig schreitet die Entwicklung von tierversuchsfreien Methoden immer weiter voran. In diesem Zusammenhang arbeiten das Pharmaunternehmen medac und das niederländische Start-Up chiron Biotechnology gemeinsam an der Weiterentwicklung und Etablierung tierversuchsfreier Methoden für die pharmazeutische Industrie.

Für die medizinische Forschung und die Entwicklung von Therapien sind Tierversuche aktuell noch von zentraler Bedeutung. Gesetzliche Vorschriften machen Tierversuche zu einem obligatorischen Bestandteil im Prozess der Arzneimittelzulassung. Dennoch werden die ethischen Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung von Tieren in Versuchen kontinuierlich diskutiert und hinterfragt und es wird erforscht, inwiefern Tierversuche durch andere Prüfverfahren ersetzt werden können.

Das global agierende Pharmaunternehmen medac mit Sitz in Wedel, engagiert sich zusammen mit dem niederländischen Start-Up chiron Biotechnology für die Weiterentwicklung und Etablierung von tierversuchsfreien Methoden für die pharmazeutische Industrie.

chiron hat eine fortschrittliche "Organ-on-chip-Technologie" entwickelt, bei der humane Zellen eines Organs - in diesem Falle Gelenkzellen - auf einem Chip platziert werden, um die Wirksamkeit von Arzneimitteln zu testen. Diese wegweisende Technologie hat das Potenzial, in Zukunft eine vielversprechende Alternative zu Tierversuchen bei der Entwicklung von Arzneimitteln darzustellen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit medac wird der Einsatz von Methotrexat, der Gold-Standard in der Rheumatherapie, als Referenzsubstanz in Gelenkzellen auf den "Chips" untersucht, um die Anwendbarkeit der Methode zu überprüfen. Als Referenzsubstanz sollte Methotrexat unter festgelegten Testbedingungen stets einen Effekt zeigen, auf den bei der Wirksamkeitsprüfung von potenziell neuen Arzneimitteln Bezug genommen werden kann. medac hat mit chiron eine vertragliche Vereinbarung geschlossen und stellt Methotrexat für die weitere Entwicklung zur Verfügung.

Florian Ende, Head of Product Development bei medac, äußerte sich zu dieser Partnerschaft: "Mit dieser Kooperation leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und Etablierung der sogenannten new approach methods (NAMs), in denen Wirksamkeitsuntersuchungen mit humanem Zellmaterial anstelle von Tierversuchen durchgeführt werden können."

Die Kooperation zwischen medac und chiron zeigt einen bedeutenden Schritt in Richtung einer zukunftsweisenden Entwicklung von alternativen Methoden zur tierversuchsfreien Arzneimittelforschung.

Über chiron

chiron ist ein Unternehmen für Organ-on-chip-Technologie (OoC), das über patentgeschützte Technologie für die mechanische Stimulation von menschlichen Zellen verfügt. Mit Hilfe dieser Technologie entwickelt chiron In-vitro-Modelle zur Untersuchung von Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis und Osteoarthritis. chiron ist das einzige OoC-Unternehmen, das die mechanische Stimulation von Zellen durchführen kann, während diese unter einem Mikroskop beobachtet werden. Dies ermöglicht die Erhebung von zusätzlichen Informationen, die eine wichtige Rolle für die Entwicklung von Arzneimitteln und Zelltherapien spielen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse ermöglichen. Die erste Produktlinie von chiron ist darauf ausgerichtet, das menschliche Gelenk, insbesondere das Knie, nachzubilden. Die Chips von chiron, auf denen sich Knorpelzellen und Zellen der Synovialmembran befinden, sind Vorreiter für translationale Modelle zur Erforschung von Erkrankungen wie rheumatoide Arthritis und Osteoarthritis.

Über medac

Bei der medac-Gruppe sind wir der Überzeugung, dass die Gesundheit das höchste Gut des Menschen ist. Seit 1970 ist unsere Mission, die Lebensqualität unser Patient*innen weltweit zu verbessern, indem wir ihnen die besten medizinischen Therapien zur Verfügung stellen. Als global agierendes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland bieten wir hochwertige medizinische Produkte in mehr als 90 Ländern weltweit an. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden setzen wir uns für die Verbesserung der Gesundheit der Menschen ein.

Unsere Produkte werden in unseren Produktionsstandorten in Deutschland und anderen europäischen Ländern nach höchsten Standards hergestellt, und über unser Logistikzentrum weltweit verteilt.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, zugelassene Arzneimittel zu verbessern und innovative Therapiemöglichkeiten in den Bereichen Rheumatologie, Urologie, Hämatologie und Onkologie zu entwickeln. Unser Ziel ist es, sichere, qualitativ hochwertige Originalpräparate sowie Generika und Biosimilars bereitzustellen. Auf diese Weise machen wir lebenswichtige Arzneimittel weltweit zugänglich.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie online unter www.medac-group.com.



Kontakt für die Medien

T + 49 4103 8006 - 9111

presse@medac.de

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.h.

Theaterstraße 6

22880 Wedel

Germany

www.medac.de