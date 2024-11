DJ MÄRKTE USA/Trump-Rally geht in gebremstem Tempo weiter

DOW JONES--Die Trump-Rally an den US-Börsen dürfte sich am Donnerstag fortsetzen, wenn auch deutlich langsamer. Nach den fulminanten Kursgewinnen vom Mittwoch in Reaktion auf den Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl zeichnet sich nun eine etwas festere Eröffnung ab. Die Blicke der Anleger richten sich auf den Zinsentscheid der US-Notenbank im späteren Tagesverlauf. Es gilt als ausgemacht, dass die Federal Reserve die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird. Die Investoren erhoffen sich vor allem Einblicke in das weitere Vorgehen der Fed. Starke Konjunkturdaten, nicht zuletzt der noch immer recht robuste Arbeitsmarkt, und die Inflationsentwicklung haben zuletzt die Erwartungen befeuert, dass die Notenbank die Zinsen weniger aggressiv senken werde.

Konjunkturseitig sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche geringfügig stärker gestiegen als angenommen. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft erhöhte sich im dritten Quartal weniger deutlich als von Ökonomen prognostiziert.

Daneben geht die Bilanzsaison weiter. Unter anderem hat Qualcomm beeindruckende Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgelegt und einen optimistischen Ausblick gegeben. Dank der hohen Nachfrage nach Chips für Smartphones hat das Unternehmen seinen Gewinn nahezu verdoppelt. Im vorbörslichen Handel wird das mit einem Kursplus von fast 6 Prozent belohnt.

Auch der Chipdesigner Arm hat besser abgeschnitten als erwartet, die Jahresziele aber "nur" bekräftigt. Die Aktie fällt um 4 Prozent.

Lyft-Aktien springen um 23,4 Prozent nach oben. Der Fahrdienstvermittler und Uber-Konkurrent hat Umsatz und Fahrgastzahlen kräftig gesteigert.

Die Doughnut-Kette Krispy Kreme hat im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt. Für die Aktie geht es um 12 Prozent abwärts.

Der Dollar kommt nach seiner Rally vom Mittwoch leicht zurück. Der Dollarindex sinkt um 0,4 Prozent. Auch die ebenfalls kräftig gestiegenen Anleiherenditen fallen leicht. Marktteilnehmer verweisen auf die als sicher geltende Fed-Zinssenkung im späteren Tagesverlauf.

Nachfragesorgen belasten den Ölpreis, wobei der leicht nachgebende Dollar den Druck mildert. China hat im Oktober 9 Prozent weniger Öl importiert, wie aus aktuellen Daten hervorgeht. Daneben gibt es Befürchtungen, dass unter der Präsidentschaft Trumps mehr Öl in den USA gefördert wird und so ein Überangebot entsteht. Beobachter halten es jedoch für möglich, dass Trump im Umgang mit dem Iran einen härteren Kurs verfolgt und in der Folge vielleicht weniger iranisches Öl auf den Markt käme.

Der Goldpreis macht etwas Boden gut, nachdem er am Mittwoch vom sehr festen Dollar und den stark gestiegenen Marktzinsen belastet wurde. Das Edelmetall dürfte auch angesichts der politischen Unsicherheit als "sicherer Hafen" gesucht bleiben.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,24 -3,3 4,27 -18,3 5 Jahre 4,25 -2,6 4,28 25,1 7 Jahre 4,34 -1,5 4,36 37,3 10 Jahre 4,42 -1,0 4,43 54,1 30 Jahre 4,61 +0,1 4,61 64,0 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0787 +0,5% 1,0770 1,0736 -2,3% EUR/JPY 165,65 -0,1% 165,57 165,65 +6,5% EUR/CHF 0,9433 +0,4% 0,9409 0,9402 +1,7% EUR/GBP 0,8319 -0,1% 0,8319 0,8334 -4,1% USD/JPY 153,58 -0,6% 153,72 154,32 +9,0% GBP/USD 1,2965 +0,7% 1,2946 1,2881 +1,9% USD/CNH (Offshore) 7,1556 -0,6% 7,1711 7,1948 +0,5% Bitcoin BTC/USD 74.771,85 -1,2% 74.887,50 74.574,85 +71,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,45 71,69 -0,3% -0,24 +1,0% Brent/ICE 74,71 74,92 -0,3% -0,21 +0,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 40,945 40,72 +0,6% +0,23 +7,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.682,18 2.659,73 +0,8% +22,45 +30,1% Silber (Spot) 31,55 31,23 +1,1% +0,33 +32,7% Platin (Spot) 993,61 986,00 +0,8% +7,61 +0,2% Kupfer-Future 4,40 4,25 +3,5% +0,15 +11,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

