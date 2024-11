Nach der US-Wahl geht der Politik-Krimi weiter. Das Aus der Ampel-Koalition in Deutschland rüttelt Anleger und Märkte wach. Was das politische Beben in Berlin nach sich zieht, wie der Standort Deutschland wieder wettbewerbsfähig werden kann, welche Branchen von Neuwahlen profitieren und ob es ein Comeback der Atomkraft geben wird, erfahren Sie in diesem Interview mit Stefan Müller, DGWA.