Die Novartis-Aktie verzeichnete am Mittwoch leichte Verluste an der SIX Swiss Exchange. Im Tagesverlauf sank der Kurs um 0,7 Prozent auf 93,09 CHF, nachdem er zwischenzeitlich ein Tagestief von 92,85 CHF erreicht hatte. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt die Aktie deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 83,09 CHF, das am 15. November 2023 verzeichnet wurde. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 99,63 CHF, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hindeutet.

Positive Aussichten trotz Kursschwankungen

Ungeachtet der aktuellen Kursentwicklung gibt es ermutigende Signale für Investoren. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 7,57 USD je Aktie. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende von 3,30 CHF im Vorjahr auf 3,80 USD für das laufende Jahr erwartet. Diese Prognosen basieren auf den starken Quartalsergebnissen vom 30. September 2024, bei denen Novartis einen Gewinn pro Aktie von 1,37 CHF und einen Umsatzanstieg von 6,73 Prozent auf 11,11 Milliarden CHF verzeichnete. Die nächsten Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 werden am 31. Januar 2025 erwartet.

