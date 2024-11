Vom 11. bis 14. Februar 2025 findet die BIOFACH in Nürnberg und digital statt. Im Fokus stehen Trends und Innovationen zur Förderung des Wandels in der Bio-Lebensmittelwirtschaft, sowie zielgruppenspezifisches Fachwissen. Der BIOFACH Kongress legt den Fokus auf das Thema: "Yes, we do! - Wie Wandel in der Bio-Lebensmittelwirtschaft gelingt." Vom 11. bis 14. Februar...

Den vollständigen Artikel lesen ...