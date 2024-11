An der Situation am Speisekartoffelmarkt in Mecklenburg - Vorpommern hat sich wiederholt kaum etwas geändert. Die Erzeugerpreise für Speisekartoffeln bleiben stabil. Sie liegen für alle drei Sortengruppen zwischen 18 und 20,5 EUR/dt, im Mittel bei 19,5 EUR/dt. Bildquelle: Pixabay In den Handelsketten, insbesondere in den Discountern, werden nach wie vor Großgebinde...

Den vollständigen Artikel lesen ...