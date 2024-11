DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Chinesische Börsen konsolidieren leicht

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nachdem die US-Notenbank am Donnerstagabend genau wie erwartet die Leitzinsen erneut gesenkt hat, diesmal um 25 Basispunkte, geht es an den Aktienmärkten in Ostasien zum Wochenausklang in relativ engen Grenzen uneinheitlich zu. In Sydney legt das Marktbarometer aber deutlicher zu um 1 Prozent. Dort folgt man wie oft enger der Vorgabe der Wall Street, wo es kräftiger nach oben gegangen war, insbesondere mit den technologielastigen und zinsempfindlicheren Nasdaq-Indizes.

In Tokio legt der Nikkei-225-Indx ganz leicht zu auf 39.395 Punkte. Bremsend wirkt der Yen. Er hat sich nach dem Rücksetzer in Reaktion auf den Wahlsieg von Donald Trump kräftig erholt auf 152,83 je Dollar von gut 154,00 zur gleichen Vortageszeit. In Seoul gibt der Kospi um 0,2 Prozent nach und in Schanghai (-0,5%) und in Hongkong (-0,9%) kommt es nach Gewinnen im frühen Handel und starken Vortagsgewinnen zu moderaten Gewinnmitnahmen.

An den chinesischen Märkten wartet man zudem gespannt auf Einzelheiten eines erwarteten fiskalischen Maßnahmenprogramms zur Stützung der Konjunktur zum Ende des Treffens des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses im Laufe des Tages. Dass bereits erfolgte Stimuli laut einer Umfrage des Wall Street Journal offenbar Wirkung zeigen, stützt nicht. Demnach sollen Konsum, Investitionen und Industrieproduktion im Oktober stärker zugelegt haben als im September.

Mit Blick auf die Handelsbeziehungen zu den USA unter dem kommenden neuen und alten Präsidenten Trump stellen die Ökonomen von Maybank fest, dass Chinas Exportwachstum im nächsten Jahr durch wieder zunehmende Spannungen zwar beeinträchtigt werden dürfte, die Wirtschaft aber unabhängiger von den USA sei als noch unter Trumps letzter Amtszeit. Der Anteil der Exporte in die USA sei deutlich geringer als auf dem Höchststand 2018. Und die Abhängigkeit von US-Importen habe ebenfalls abgenommen. Dazu dürfte Peking pragmatisch reagieren, um den Schaden für die heimischen Unternehmen zu minimieren. Fiskalische und monetäre Anreize dürften verstärkt, Handelsbeziehungen mit regionalen Volkswirtschaften aufgebaut und Hersteller ermutigt werden, ihre Produktionsstätten im Ausland zu erweitern.

Unter den Einzelwerten verteuern sich in Seoul nach der festen Vorgabe der US-Technologieaktien SK Hynix um rund 2 Prozent, für Samsung Electronics geht es um rund 1 Prozent nach oben.

In Tokio knicken Nissan Motor um 6,4 Prozent ein, nachdem der Autobauer einen Quartalsverlust berichtet und einen Restrukturierungsplan angekündigt hat. Im Sog verlieren Toyota 3,7 und Honda 2,9 Prozent. Gut kommen dagegen die im frühen Handelsverlauf berichteten Geschäftszahlen von Kawasaki Heavy an, der Kurs liegt gut 3 Prozent im Plus.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.304,10 +0,9% +9,4% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.394,95 +0,0% +18,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.558,55 -0,2% -3,6% 07:00 Schanghai-Comp. 3.453,24 -0,5% +16,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.772,94 -0,9% +20,4% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.730,97 +1,6% +11,2% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.624,96 +0,1% +12,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:31 % YTD EUR/USD 1,0783 -0,2% 1,0804 1,0764 -2,4% EUR/JPY 164,68 -0,3% 165,25 165,61 +5,8% EUR/GBP 0,8315 -0,0% 0,8318 0,8318 -4,1% GBP/USD 1,2969 -0,2% 1,2989 1,2940 +1,9% USD/JPY 152,76 -0,1% 152,95 153,85 +8,4% USD/KRW 1.386,49 +0,2% 1.384,23 1.393,97 +6,8% USD/CNY 7,1388 -0,6% 7,1388 7,1555 +0,6% USD/CNH 7,1623 +0,2% 7,1482 7,1761 +2,0% USD/HKD 7,7695 -0,0% 7,7709 7,7723 -0,5% AUD/USD 0,6653 -0,4% 0,6677 0,6630 -2,3% NZD/USD 0,6011 -0,2% 0,6024 0,5993 -4,9% Bitcoin BTC/USD 75.906,70 +0,0% 75.906,00 74.906,95 +74,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,82 72,36 -0,7% -0,54 +1,5% Brent/ICE 75,16 75,63 -0,6% -0,47 +0,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.694,98 2.708,84 -0,5% -13,86 +30,7% Silber (Spot) 31,75 32,04 -0,9% -0,29 +33,5% Platin (Spot) 992,00 998,05 -0,6% -6,05 0% Kupfer-Future 4,40 4,43 -0,8% -0,04 +11,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

