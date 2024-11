DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

BAHAMAS, COMM. 03/33 REGS USP06518AC19 08.11.2024 HZE/EOT

BAHAMAS, COMM. 08/38 REGS USP06518AD91 08.11.2024 HZE/EOT

BAHAMAS, COMM. 09/29 REGS USP06518AE74 08.11.2024 HZE/EOT

BAHAMAS, COMM. 17/28 REGS USP06518AG23 08.11.2024 HZE/EOT

BAHAMAS COM. 20/32 REGS USP06518AH06 08.11.2024 HZE/EOT

BAHAMAS COM. 22/29 REGS USP06518AJ61 08.11.2024 HZE/EOT

© 2024 Xetra Newsboard