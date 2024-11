Zürich - Über Nacht haben sich die Kurse am Devisenmarkt kaum bewegt. Dabei kann der US-Dollar aber seine Gewinne, die er nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed am Vorabend und dem Wahlsieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen verbucht hatte, zu einem Grossteil behaupten. Das Dollar/Franken-Paar hat sich in der Nacht in einer engen Spanne um die Marke von 0,8734 bewegt, wo es auch aktuell gehandelt wird. Ähnliches gilt für den Euro, ...

