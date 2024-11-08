DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VERIZON COMM 16/26 US92343VDD38 08.11.2024 HZE/EOT
VERIZON COMM 18/25 BACT US92343VEN01 08.11.2024 HZE/EOT
VERIZON COMM 20/25 US92343VFS88 08.11.2024 HZE/EOT
VERIZON COMM 21/26 US92343VGG32 08.11.2024 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VERIZON COMM 16/26 US92343VDD38 08.11.2024 HZE/EOT
VERIZON COMM 18/25 BACT US92343VEN01 08.11.2024 HZE/EOT
VERIZON COMM 20/25 US92343VFS88 08.11.2024 HZE/EOT
VERIZON COMM 21/26 US92343VGG32 08.11.2024 HZE/EOT
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