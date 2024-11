London (www.anleihencheck.de) - Was in der sehr knappen Erklärung der Fed zunächst auffällt, ist das Streichen dieser Zeile: "Der Ausschuss gewinnt mehr Vertrauen, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung 2 Prozent bewegt", so Daniel Siluk, Head of Global Short Duration & Liquidity bei Janus Henderson Investors. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...