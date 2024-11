Wien (ots) -Zwei österreichische Unternehmen machen die Pflege zukunftsfitBuildtelligent wird Teil der Schrack Seconet Gruppe. Ein innovatives Start-up trifft somit auf einen etablierten Player im Health Care Segment. Das gemeinsame Ziel: die Betreuungsqualität zu verbessern und den herausfordernden Alltag im Pflegebereich zu erleichtern. Die Kombination aus jahrzehntelanger Erfahrung in Kommunikationslösungen sowie einem innovativen, digitalen Pflegeökosystem verspricht Linderung des Pflegenotstands.Der Mangel an Pflegekräften ist längst nicht mehr nur ein düsteres Zukunftsszenario - viele Einrichtungen sind bereits tagtäglich damit konfrontiert. Dort, wo besonders viel Personal fehlt, leidet die Qualität der Pflege und damit auch das Wohlbefinden und die Genesung. Um die verfügbaren Kräfte bestmöglich zu unterstützen und effizient einsetzen zu können, sind Pflegeeinrichtungen gut beraten, zu technologischen Hilfsmitteln wie modernen Ruf- und Pflegeassistenzsystemen zu greifen.Pflegeassistenzsystem als GamechangerDas digitale Pflegeassistenzsystem Carechamp ist die perfekte Ergänzung zu den bewährten Kommunikationssystemen Visocall IP und EZ Care von Schrack Seconet sowohl im Pflegebereich wie auch in Krankenhäusern. Mit dem Einsatz und Zusammenspiel intelligenter Sensorik und Software zur Auslösung eines automatischen Rufes wird die Pflege auf das nächste Level gebracht. Dadurch kann Gefahren und Stürzen präventiv entgegengewirkt und den zu Pflegenden 24/7 Sicherheit geboten werden. Weitere Funktionen, wie die automatische Pflegedokumentation, erleichtern zudem die Arbeitsroutinen.Carechamp - als offenes Ökosystem - bietet maßgeschneiderte und flexible Lösungen, die sowohl stand-alone als auch mit allen gängigen Kommunikationssystemen im Pflegebereich funktionieren. "Interoperabilität ist ein zentraler Bestandteil unserer DNA", erklärt Fabian Degenhart, Geschäftsführer und CTO von Buildtelligent. "Unser System lässt sich nahtlos in jede Umgebung integrieren und je nach Anforderung in jedes Pflegezimmer einfügen."Next Level CareBeide Unternehmen sind sich einig, mit vereinten Kräften viel bewegen zu können: "Wir kennen alle die Schwierigkeiten, mit denen der Pflegebereich zu kämpfen hat. Mit Carechamp wollen wir einen echten Beitrag leisten - die Pflegekräfte und auch die Bewohnerinnen und Bewohner dabei unterstützen, ihren herausfordernden Alltag zu meistern", so Wolfgang Kern, Vorstand der Schrack Seconet AG.Carechamp bietet die Chance, das aktuell knappe und oft überlastete Personal, etwa durch die Verringerung unnötiger Laufwege, effizienter einzusetzen und das Berufsfeld der Pfleger:innen durch einen Digitalisierungsschub attraktiver zu machen. Pflegeeinrichtungen profitieren darüber hinaus von der Wirtschaftlichkeit des Systems, so dass eine Win-win-Situation entsteht."Wir möchten die Pflege positiv revolutionieren, dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Es ist uns besonders wichtig, Pflegekräfte in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen und die Sicherheit für ältere Menschen zu erhöhen. Mit Schrack Seconet an Bord können wir noch größer denken. Jetzt haben wir die Kraft, unsere ambitionierten Pläne umzusetzen", ist Christian Pichl, Co-Founder und Geschäftsführer der Buildtelligent GmbH, überzeugt.For all that mattersDer Mensch steht bei alledem im Mittelpunkt. Für die Menschen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in Seniorenheimen und betreutem Wohnen - Schrack Seconet und Buildtelligent stehen ihnen mit ihrem Know-how, ihren intelligenten Lösungen und Services zur Seite.Über Schrack SeconetDie Schrack Seconet Gruppe besteht aus der Schrack Seconet AG und ihren Tochtergesellschaften in Österreich, Deutschland, Ungarn, Polen, Schweden und der Türkei und ist Teil der Securitas Gruppe Schweiz. Die Schrack Seconet AG ist ein österreichisches Hightech-Unternehmen für Brandmelde-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme und zählt zu den international führenden Anbietern in diesen Bereichen. Sie ist seit Jahrzehnten als Marktführer der zuverlässige Partner für Gesundheitseinrichtungen in Österreich.Über BuildtelligentDie Buildtelligent GmbH, gegründet 2020, ist ein aufstrebendes, junges Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, mit seinem Pflegeassistenzsystem Carechamp mehr Lebensqualität in der Pflege zu ermöglichen. Seit Oktober 2024 ist Buildtelligent durch eine Mehrheitsbeteiligung der Schrack Seconet AG Teil der Schrack Seconet Gruppe.Website Schrack Seconet Mehr Infos (https://schrack-seconet.com)Pressekontakt:Schrack Seconet AGRosa Maria SeilerbeckTelefon: +43 50 857-1201E-Mail: r.seilerbeck@schrack-seconet.comOriginal-Content von: Schrack Seconet AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155441/5904351