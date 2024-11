Stuttgart (ots) -Wie facettenreich das Bahnfahren in Baden-Württemberg sein kann, zeigt bwegt mit einem neuen Wandkalender. Interessierte Hobby-Fotografinnen und -Fotografen können ihre Bilder ab sofort einreichen. Den Siegerinnen und Siegern winkt eine attraktive Prämie: Motive, die für den Kalender ausgewählt werden, honoriert bwegt mit jeweils 350 Euro. Einsendeschluss ist der 27. Juni 2025.Gesucht werden Fotos von Regionalzügen und S-Bahnen auf ihrer Fahrt durch Baden-Württemberg - vorzugsweise in Form von Landschaftsaufnahmen, die das Schienenfahrzeug in Szene setzen und den Reiz der jeweiligen Jahreszeit widerspiegeln. Gefragt sind kreative Bilder, die die Stimmung des Augenblicks einfangen. Personen sollten auf den Fotos nicht zu erkennen sein.Der Aufruf richtet sich sowohl an Fotografinnen und Fotografen als auch an Menschen, die gerne in ihrer Freizeit fotografieren. Bahn-Fans, Urlaubsreisende und Berufstätige, die den ÖPNV regelmäßig nutzen, werden ebenfalls angesprochen. Eine Teilnahme ist bis zum 27. Juni 2025 möglich. Nach Einsendeschluss werden die Fotos von einer Jury ausgewählt und im bwegt-Wandkalender für das Jahr 2026 veröffentlicht.Außergewöhnliche Perspektiven: So abwechslungsreich ist BahnfahrenOb Berge, Seen, Städte oder Weinberge: Der Südwesten Deutschlands lockt mit vielfältigen Naturlandschaften, zahlreichen Sehenswürdigkeiten und rund 4.000 Kilometern Schiene. Hinzu kommt ein breites Spektrum an im Bundesland verkehrenden Regional- und S-Bahnen. Das vielseitige Urlaubs- und Ausflugsland Baden-Württemberg bietet zahlreiche Fotomotive.Technische Spezifikationen und DetailsDie Bilder können ab sofort über den folgenden Link hochgeladen werden: bwegt.de/kalender. Möglich sind ausschließlich Aufnahmen im Querformat. Dabei sollte das Foto an der längsten Seite 5.500 Pixel oder mehr haben und die Mindestauflösung idealerweise 350 dpi betragen. Mit dem Hochladen ihrer Fotos akzeptieren die Einreichenden die unter bwegt.de/kalender einsehbaren Teilnahmebedingungen.Für alle, deren Fotos es nicht in den Wandkalender für 2026 schaffen, gibt es eine gute Nachricht: Ihre Aufnahmen eignen sich eventuell für andere bwegt-Publikationen und werden in diesem Fall mit einem Honorar von 300 Euro pro Bild belohnt.Schreiben Sie bei Fragen gerne eine E-Mail an kontakt@bwegt.de mit dem Betreff "Fotos für den bwegt-Wandkalender 2026".Pressekontakt:AM Kommunikation / Ansel & Möllers GmbH(im Auftrag von NVBW und Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg)Annibale PicicciKönig-Karl-Straße 35, 70732 StuttgartTel. +49 711 92545-12Mail: a.picicci@amkommunikation.deOriginal-Content von: bwegt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164278/5904514