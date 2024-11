Bonn (ots) -Die US-Wahl und das Ende der Ampel-Regierung hat phoenix, dem Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF, ab Dienstagnacht einen großen Publikumserfolg beschert. Nach intensiven Verhandlungen im Koalitionsausschuss hat die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP keine Einigung erzielt, was das Ende der Ampel bedeutete. phoenix griff dieses historische Ereignis in der deutschen Regierungsgeschichte am Mittwoch mit einem umfassenden Sonderprogramm auf. Zuvor berichtete der Sender über 20 Stunden zur US-Wahl.Hervorzuheben ist, dass einen Tag nach der US-Wahl (6. November) und dem Aus der Ampel-Koalition phoenix überdurchschnittlich viele junge Menschen im linearen und digitalen Programm erreichte. Mit einem Marktanteil von 2,6 % war phoenix der erfolgreichste Nachrichtenkanal bei jungen Menschen. Insgesamt erreichte phoenix am Mittwoch, den 6. November, eine Tagesmarktquote von 1,5 %, mit einer Spitzenreichweite von 3,7 %. Am Donnerstag, den 7. November, erzielte die Berichterstattung ebenfalls eine starke Gesamtquote von 1,4 %, mit einem Spitzenwert von 4,1 %.Auf seinen digitalen Ausspielwegen erreichte phoenix über den Livestream und abrufbare Videos 3,47 Mio. Abrufe. In der ARD-Mediathek verzeichneten die phoenix-Inhalte 636.313 Abrufe und in der ZDF-Mediathek 620.536 Abrufe. Über die Webseite von phoenix (phoenix.de) wurden 109.423 Abrufe generiert, während der YouTube-Kanal mit 2,1 Millionen Abrufen besonders stark nachgefragt wurde.phoenix zeigt wiederholt, dass der Sender bei historischen Großereignissen gesucht und gefunden wird. Den Zuschauern wird ein Politikereignis in Echtzeit geboten, mit Hintergründen, Einordnungen und verschiedenen Perspektiven, dieses professionell analysiert und eingeordnet.phoenix berichtete am Mittwoch ab 20.40 Uhr live in einer Sondersendung bis nach Mitternacht zu dem Bruch der Ampel-Koalition. Mit Schalten vor dem Bundeskanzleramt, der Übertragung der Pressestatements sowie Einordnungen, bekam der Zuschauer tiefe Einblicke in die dynamische Lage in Berlin. Darüber hinaus gab es aufgrund der Ereignislage eine verlängerte Sendestrecke der Sendung Tag 2 (23.00 bis 00.30 Uhr). Ab 8.00 Uhr an den darauffolgenden Tagen berichtete phoenix den gesamten Tag mit weiteren Analysen, Experteninterviews sowie führenden Stimmen aus Politik und Wissenschaft, Schalten und Live-Übertragungen der Pressekonferenzen aus dem Bundestag.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5904687