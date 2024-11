KARLSRUHE, Deutschland, Nov. 08, 2024.

Der EV Truck Route Planner, der für seinen Beitrag als strategisches Planungstool für die Flottenelektrifizierung gefeiert wird, berücksichtigt die einzigartigen Anforderungen der Routenplanung für Elektro-Lkw und Elektro-Transportern. Es arbeitet mit konkreten Fahrzeugmodellen (>400) und realistischen Routen mit unterschiedlicher Beladung, Wetterverhältnissen oder Streckenprofilen. Auch Ladeszenarien lassen sich im Tool simulieren, um die Machbarkeit von Strecken zu ermitteln. Für Logistikbetreiber, die Emissionen reduzieren und gleichzeitig produktiv bleiben wollen, stellt der EV Truck Route Planner eine wesentliche Hilfe dar. Die Auszeichnung unterstreicht das Engagement von PTV Logistics für Nachhaltigkeit und den Einsatz von Logistiktechnologie, die sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Ziele unterstützt.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, den Eco Performance Award zu erhalten", sagte Michael Hubschneider, Senior Product Manager bei PTV Logistics. "Unser EV Truck Route Planner hilft mit, die Planung der Flottenelektrifizierung auf eine Datenbasis zu stellen und so die nachhaltige, effiziente und technologiegetriebene Zukunft der Logistik voranzutreiben. Diese Auszeichnung bekräftigt unser Engagement, CO2-Emissionen in der gesamten Branche zu reduzieren und Logistikfachleute dabei zu unterstützen, den Wechsel zu Elektrotransportlösungen reibungsloser zu gestalten."

Der Eco Performance Award, der auf dem Zero Emission Summit verliehen wurde, würdigt Unternehmen, die sich durch ökologische Verantwortung, wirtschaftliche Effizienz und soziale Wirkung auszeichnen. Der EV Truck Route Planner von PTV Logistics setzt dabei neue Maßstäbe in der nachhaltigen Routenoptimierung, in dem er eine umfassende Datenbank von EV-Modellen nutzt, um Anwendungsszenarien in Machbarkeit und Kosten durchzuspielen. Als derzeit einziges Tool dieser Art kann es ohne Vorabtraining herstellerübergreifend eingesetzt werden, auch um Routen für ganze Flotteneinsätze mit einem Klick durchzurechnen und zeichnet sich durch seine Genauigkeit und Nutzerfreundlichkeit aus.

PTV bietet auch über den EV Truck Route Planner hinaus viele Lösungen für die Unterstützung der Elektromobilität: Entwickler können mit den Routen mit den gleichen Fahrzeugmodellen berechnen, eine neue Version des Routenplaner Marktführers Map&Guide unterstützt ebenfalls alle Elektro-Fahrzeugmodelle, und in der Königsklasse der Tourenoptimierung setzt Optiflow auch für gemischte Flotten mit Elektrofahrzeugen neue Maßstäbe.

Die Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen wächst weiter, und PTV Logistics bleibt als ein Vorreiter in der grünen Logistiktechnologie verpflichtet Kunden beim Übergang zu CO2-neutralen Betriebsabläufen zu unterstützen und dabei erhebliche Kosteneinsparungen und Emissionsreduzierungen zu erzielen.

Weitere Informationen zu PTV Logistics und dem mit dem Eco Performance Award ausgezeichneten EV Truck Route Planner finden Sie auf der Website von PTV Logistics: https://www.ptvlogistics.com/de/loesungen/ev-truck-route-planner