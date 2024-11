BRUNSBÜTTEL (dpa-AFX) - Die Energieminister und -senatoren der Länder appellieren in einer Brunsbütteler Erklärung an Bundesregierung und Bundestag, die Transformation hin zu einer international wettbewerbsfähigen und klimaneutralen Wirtschaft voranzutreiben. Bürgern und Wirtschaft müsse Vertrauen und Planungssicherheit gegeben werden.

Dafür sei weiterhin ein stabiler Rahmen für die Finanzierung des Erneuerbaren-Ausbaus und Planbarkeit in den Förderprogrammen notwendig, heißt es in der am Freitag auf der Energieministerkonferenz beschlossenen Erklärung. Ein wichtiger Schritt sei unter anderem eine langfristige Entlastung bei den Netzentgelten. Die Energieminister und Energiesenatoren bekräftigen, "den eingeschlagenen Weg der Schaffung einer klimaneutralen Energieversorgung für Deutschland und die EU fortzusetzen"./moe/DP/stw