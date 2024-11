Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG



Unternehmen: Koenig & Bauer AG

ISIN: DE0007193500



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 08.11.2024

Kursziel: 14,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Starker Auftragseingang in Q3 stützt Hoffnung auf Turnaround

Koenig & Bauer hat gestern die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht und sowohl die Guidance 2024 als auch das Mittelfristziel 2026 bestätigt.

[Tabelle]



Auftragseingang und -bestand weiter auf hohem Niveau: Nach den Auftragserfolgen im Zuge der Weltleitmesse drupa in Q2 (vgl. Comment v. 12.06.) verzeichnete Koenig & Bauer auch im abgelaufenen Q3 ein starkes Auftragsplus i.H.v. 24,5% yoy auf 346,6 Mio. EUR. Die Book-to-Bill-Ratio belief sich im dritten Quartal sowie nach 9M auf 1,21 (Vj.: 0,93). Insbesondere die beiden größten Segmente Sheetfed (+43,8% yoy) und Special (+19,6% yoy) verzeichneten in Q3 eine starke Auftragsentwicklung. Letzteres erhielt in der Geschäftseinheit Banknote Solutions erneut eine Order der Bundesdruckerei der USA für weitere Banknotendruckmaschinen, die ab H2 2025 zur Auslieferung kommen sollten. Der AE im Segment Digital & Webfed zeigte sich mit 52,9 Mio. EUR gegenüber der hohen Vorjahresbasis zwar rückläufig (-11,7% yoy), entwickelte sich sequenziell (Q1: 24,5 Mio. EUR; Q2: 29,9 Mio. EUR) aber ebenfalls sehr erfreulich. Insgesamt erreichte der Auftragsbestand per 30.09. mit 1.080 Mio. EUR einen neuen Rekordwert.



Umsatz nochmals leicht rückläufig, EBIT operativ verbessert: Die Auftragsdelle aus Q3/23 und ein laut Koenig & Bauer nach wie vor herausforderndes Marktumfeld führten in Q3 zu einem leichten Rückgang der Konzernerlöse um 2,4% yoy auf 287,6 Mio. EUR (Sheetfed: -1,8% yoy; D&W: +18,3% yoy; Special: -8,7% yoy). Stützend wirkte das Servicegeschäft, dessen Umsatzanteil nach 9M bei 33,7% rangierte (Vj.: 29,7%), sodass sich die Umsätze von Koenig & Bauer im Berichtszeitraum robuster als der Branchendurchschnitt zeigten (-8,0% yoy vs. Branchenumsatz lt. VDMA: -14,6% yoy). Ergebnisseitig führten Einmalaufwendungen im Rahmen des Fokusprogramms Spotlight (21,6 Mio. EUR) sowie nachlaufende drupa-Kosten (4,3 Mio. EUR) zu einem deutlich negativen Q3EBIT von -21,7 Mio. EUR (Vj.: 3,3 Mio. EUR). Bereinigt um diese Sondereffekte zeigte sich das operative Ergebnis mit 4,2 Mio. EUR ggü. Vorjahr aber leicht und verglichen mit dem Vorquartal (Q2: -14,2 Mio. EUR) deutlich verbessert. Im FY 2024 soll aus Spotlight bereits eine EBIT-Verbesserung von 15-20 Mio. EUR resultieren, ehe das Programm in den Folgejahren seinen vollen Ergebnis-Effekt entfalten sollte (2025: 40-50 Mio. EUR; 2026: 60-70 Mio. EUR). So bekräftigte das Management auch die Zielsetzung, spätestens 2026 eine Konzern-EBIT-Marge von rund 6% bei Umsätzen von ca. 1,5 Mrd. EUR zu erzielen. Zum Erreichen der Guidance 2024 (EBIT operativ: 25-40 Mio. EUR) benötigt das Unternehmen in Q4 ein operatives EBIT von mindestens 45 Mio. EUR, was trotz des traditionell starken Schlussquartals (EBIT Q4/23: 32,0 Mio. EUR; Q4/22: 25,0 Mio. EUR) zunächst ambitioniert erscheint. Laut Vorstand ist jedoch infolge des Großauftrags aus Q4/23 ein überdurchschnittlicher Beitrag des Segments Special zu erwarten.



Fazit: Koenig & Bauer gibt weiter ein gemischtes Bild ab, sollte die kurzfristig avisierte Ergebnisentwicklung aber annähernd gelingen, verfügt die Aktie u.E. über signifikantes Upside. Wir bleiben vorsichtig positioniert, erachten das Chance-Risiko-Verhältnis auch angesichts des starken AEs aber nun wieder als attraktiv. Demnach heben wir das Rating bei unverändertem Kursziel von 14,00 EUR auf 'Kaufen' an.



