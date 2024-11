NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordjagd am New Yorker Aktienmarkt seit dem Wahlsieg von Donald Trump zeigt auch am Freitag noch keine Ermüdungserscheinungen. Der Leitindex Dow Jones Industrial und der breit gefasste S&P 500 erreichten im frühen Handel Bestmarken, der Nasdaq 100 blieb knapp unter seiner vom Vortag.

Mit einem Plus von 0,23 Prozent auf 5.987 Punkte fehlten dem aufgrund seiner Marktbreite besonders aussagekräftigen S&P 500 nur noch wenige Zähler bis zur Marke von 6.000 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,29 Prozent auf 43.856 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte nach seinen kräftigen Kursgewinnen am Vortag prozentual unverändert bei 21.101 Zählern.

Der deutliche Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hatte an den US-Börsen eine Kursrally ausgelöst. Steuersenkungen, Deregulierung, aber auch eine drohende höhere Verschuldung sind Themen, auf die Anleger nun achten. Trumps republikanische Partei hat gute Chancen, nach der Eroberung der Mehrheit im Senat ihre Führung im Repräsentantenhaus zu verteidigen. Damit könnte Trump sein politisches Programm formal ohne Widerstände umsetzen./ajx/he

