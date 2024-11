Zürich (ots) -BETTERHOMES, der grösste unabhängige Immobilienmakler der Schweiz, setzt einen weiteren bedeutenden Schritt zur Sicherstellung höchster Beratungsqualität."Nach der Trainee Ausbildung erfolgt eine obligatorische Vertiefung. All unsere Immobilienmaklerinnen und -makler absolvieren die SAQ-Zertifizierung "Zertifizierte/r Immobilienmakler/-in SAQ" - ein neuer, branchenweit anerkannter Qualitätsstandard für Immobilienvermarkter in der Schweiz," so Cyrill Lanz, Gründer und CEO von BETTERHOMES AG."Dieser neue Standard ist eine Initiative der Swiss Association for Quality (SAQ), dem IREM - Institute Real Estate Management und den marktführenden Immobilienvermarkter in der Schweiz, darunter REMAX, Raiffeisen Immobilienmakler, Immoleague und weiteren. Angesichts der dynamischen Entwicklungen und der zunehmenden Komplexität des Immobilienmarktes ist es für Immobilienmaklerinnen und -makler unerlässlich, stets auf dem neuesten Stand zu sein. Neue Gesetze, sich wandelnde Kundenbedürfnisse und Marktveränderungen erfordern eine ständige Anpassung und Weiterbildung", erklärt Christian Brunner, Gründer von IREM.Die SAQ-Zertifizierung stärkt Transparenz und Beratungsqualität im Immobilienbereich. Sie erfolgt nach dem internationalen Standard ISO 17024 und garantiert umfassende Fachkompetenz. Die Zertifizierung ist drei Jahre gültig und muss durch regelmässige Weiterbildung erneuert werden. Sie deckt alle relevanten Themen ab, die für den Erfolg im Immobiliengeschäft entscheidend sind und vermittelt die nötigen Kompetenzen, um im dynamischen Marktumfeld erfolgreich zu bleiben und das Vertrauen der Kundinnen und Kunden zu sichern."Für BETTERHOMES ist es entscheidend, unsere Immobilienmaklerinnen und -makler nicht nur mit fundiertem Fachwissen auszurüsten, sondern auch unser Engagement für Qualität und Transparenz kontinuierlich zu leben", sagt Cyrill Lanz, Gründer und CEO von BETTERHOMES. "Die Einführung der SAQ-Zertifizierung in Zusammenarbeit mit IREM ist ein bedeutender Schritt, der unsere hohen Standards unterstreicht und unsere Position als führender Akteur in der Branche weiter festigt. Die Zertifizierung kann zudem zum eidgenössischen Fachausweis "Immobilienvermarkter" führen oder als Teil eines Certificate of Advanced Studies (CAS) im Rahmen eines Master of Advanced Studies (MAS) in Real Estate Management anerkannt werden."Über IREMDas Institut Real Estate Management (IREM) ist ein national tätiges und vom Bund anerkanntes Bildungsinstitut, das sich auf die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften in der Immobilienbranche spezialisiert hat. Darüber hinaus ist IREM Bildungspartner renommierter Institutionen sowie der grössten Schweizer Immobilienunternehmen. Durch sein Netzwerk mit höheren Fachschulen und Fachhochschulen gewährleistet IREM höchste Bildungsstandards und bietet akkreditierte Programme, die praxisorientiertes Wissen und Managementfähigkeiten im Bereich Immobilien vereinen. Ziel von IREM ist es, die Professionalisierung der Branche zu fördern und Immobilienexpertinnen und -experten umfassend auf die Herausforderungen eines dynamischen Marktes vorzubereiten.Über BETTERHOMESBETTERHOMES Schweiz ist mit über 29'000 vermittelten Immobilien, aktuell etwa 2'300 Immobilienangeboten sowie rund 140 Immobilienmaklerinnen und -maklern der grösste unabhängige Immobilienmakler der Schweiz. Die Schweizer Ländergesellschaft gehört vollständig der Muttergesellschaft BETTERHOMES AG mit Sitz in Zürich. Neben dem Heimmarkt Schweiz ist BETTERHOMES auch erfolgreich in Deutschland und Österreich tätig. Als Pionier des hybriden Maklermodells aus der Kombination eigener Technologie und lokaler Expertise steht BETTERHOMES seit 2005 für eine erfolgreiche Immobilienvermittlung zu fairen Konditionen. Damit garantieren sie Immobilienanbieterinnen und -anbietern das beste Preis-/Leistungsverhältnis einer Maklerdienstleistung, bieten Immobiliensuchenden ein möglichst grosses und attraktives Immobilienangebot und tragen so zur Verbesserung der Lebensqualität bei.Pressekontakt:BETTERHOMES AGCamilla Birchlercamilla.birchler@betterhomes-international.com0794443334Original-Content von: BETTERHOMES AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100017617/100925642