Der Aufwärtstrend hat sich stark und schnell verlangsamt und ein Durchbruch der 152,50 bedeutet, dass der USD wahrscheinlich in einer Spanne gehandelt wird, anstatt weiter zu steigen, so die Devisenanalysten der UOB Group, Quek Ser Leang und Peter Chia. USD/JPY handelt in Range unter 152,50 24-STUNDEN-SICHT: "Als der USD gestern bei 154,55 notierte, ...

