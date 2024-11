Zürich - Der US-Dollar hat am Freitagnachmittag zum Franken nach einer vorübergehenden Baisse wieder angezogen. Er kostet mittlerweile wieder in etwa gleich viel wie am Vorabend im Anschluss an die Zinssenkung der US-Notenbank. Am späten Nachmittag wird der US-Dollar zu 0,8737 Fr. gehandelt, nach 0,8715 am Morgen und 0,8734 am Donnerstagabend. Der Euro ist zum Franken seit dem Mittag mehr oder weniger stabil geblieben und kostet aktuell 0,9387. Noch ...

