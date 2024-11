Die D S SmithPLC Aktie zeigt sich weiterhin in robuster Verfassung, trotz eines geringfügigen Kursrückgangs von 0,54% am 8. November 2024. Mit einem aktuellen Kurs von 6,873 EUR verzeichnet das Papier eine beeindruckende Jahresperformance von +103,40%. Diese positive Entwicklung spiegelt das solide Geschäftsmodell des britischen Verpackungsherstellers wider, der in 37 Ländern weltweit aktiv ist.

Dividendenrendite im Fokus

Besonders attraktiv für Anleger präsentiert sich die prognostizierte Dividendenrendite von 8,73% für das Geschäftsjahr 2024. Mit einer erwarteten Ausschüttung von 0,30 EUR je Aktie unterstreicht D S SmithPLC seine Aktionärsfreundlichkeit. Trotz des leichten Kursrückgangs liegt die Aktie immer noch 53,73% über ihrem 52-Wochen-Tief, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen verdeutlicht.

