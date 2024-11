Während für die USA die zu erwartende Rendite gesunken ist, notieren diese Märkte noch zu einer niedrigen Bewertung. ETFs sind wie Aktien an der Börse handelbar und besitzen Vorteile. So eröffnen sie die Möglichkeit, in günstig bewertete Aktienmärkte zu investieren, ohne dabei das Risiko eines dauerhaften Kursverlustes eingehen zu müssen. Ein Grund dafür ist ihre breite Streuung über verschiedene Unternehmen und Branchen eines Landes. So können wir mit Indexfonds gesamte Märkte abdecken, die in einigen Fällen mit Einzelwerten nicht oder nur schwer zugänglich sind und von einer möglichen Aufwertung profitieren. Von wegen Gebühren-Schock! Unser Knaller-Deal Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis …