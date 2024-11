UHINGEN (dpa-AFX) - Der Insolvenzverwalter des Autozulieferers Allgaier, Michael Pluta, ist in Kontakt mit einem Investor für den Hauptstandort in Uhingen (Kreis Göppingen). Pluta sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir führen Gespräche mit einem Interessenten, aber es gibt noch keine Lösung." Es gebe einen potenziellen Investor, der an der Übernahme von Allgaier interessiert sei, aber auch feste Bedingungen stelle. Er fordert die Zusage der Autohersteller, dass diese auch künftig mit Allgaier zusammenarbeiten und Aufträge vergeben. Vorher hatten mehrere Medien über das Investoreninteresse berichtet.

Nach Angaben des Insolvenzverwalters hat ein Autohersteller Unterstützung signalisiert, wenn die anderen mitmachen. Der Investor benötige aber die Zusage von allen Hauptkunden, damit sich die Übernahme auch rechne. Es sei positiv, dass man in diesen Zeiten überhaupt verhandele. "Wir wollen Allgaier zusammenhalten und setzen uns auf allen Ebenen dafür ein."

Pluta ist Insolvenzverwalter der Allgaier Automotive GmbH. Diese war mit rund 700 Beschäftigten am Hauptsitz in Uhingen die größte Gesellschaft der Gruppe. Einzelne Unternehmen der Gruppe sind in Vergangenheit schon verkauft worden. Die Gruppe stellte im Juni 2023 Insolvenzantrag. Allgaier war mehrheitlich von der chinesischen Westron Group übernommen worden. Davor war die Familie des ehemaligen Arbeitgeberpräsidenten Dieter Hundt Hauptanteilseigner./ols/DP/he