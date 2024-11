KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt den Mangel an Flugabwehrsystemen zum Schutz gegen russische Angriffe. "Diese Woche brachte der Ukraine leider brutale russische Angriffe auf Charkiw, Donezk, Sumy, Odessa und Saporischschja", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Fast täglich gebe es Drohnen- und auch Raketenangriffe. "Und bei jedem Treffen, bei jeder Verhandlung mit Partnern, die über entsprechende Luftabwehrsysteme verfügen, geht es immer um den zusätzlichen Schutz der Ukraine vor russischem Terror."

Dabei bemängelte Selenskyj die Bereitschaft der Partner, der Ukraine weitere Flugabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen. "Hier in Europa, auf dem Kontinent, gibt es genügend andere Luftabwehrsysteme, die der Ukraine wirklich zuverlässigen Schutz bieten könnten", sagte er. "Und das kann man nicht verstehen, wenn Luftabwehrsysteme einfach nur herumstehen, obwohl jedes System Hunderte oder gar Tausende von Menschenleben retten könnte."

Bei russischen Drohnen- und Raketenangriffen gegen ukrainische Städte wurden in den vergangenen Tagen mehrere Menschen getötet und verletzt. Die ukrainische Flugabwehr fing zwar einen großen Teil der Drohnen und Raketen ab, doch sorgt die Menge der aus verschiedenen Richtungen anfliegenden Flugkörper für eine Überlastung der Abwehrmöglichkeiten. Am Samstagabend startete Russland neue Drohnenschwärme zu noch unbekannten Zielen in der Ukraine.

Kiew will Treffen Selenskyjs mit Trump vorbereiten



Die Ukraine will nach eigenen Angaben mit Vorbereitungen für ein Treffen von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump beginnen. Das erklärte Außenminister Andrij Sybiha bei einer Pressekonferenz mit EU-Chefdiplomat Josep Borrell in Kiew. Allerdings nannte Sybiha keine Details - weder zu einem Zeitrahmen noch zum Ort eines möglichen Treffens. "Der Dialog zwischen Trump und Selenskyj ist bereits hergestellt", sagte er mit Blick auf das jüngste Telefonat der beiden Politiker vor wenigen Tagen. "Wir sind für weitere Zusammenarbeit offen."

Trump und Selenskyj hatten sich zuletzt Ende September in New York am Rande einer USA-Reise des ukrainischen Präsidenten getroffen. Dabei habe Selenskyj Trump den ukrainischen Friedensplan vorgestellt, der in seinem Kern einen "Frieden durch Stärke" vorsehe, erinnerte Sybiha. Zentrale Punkte dieses Plans sehen weitere westliche Waffenlieferungen an Kiew sowie eine zeitnahe Einladung zum Nato-Beitritt vor. Der Wahlsieg Trumps habe globale Konsequenzen, hob Sybiha hervor. Die Ukraine erhoffe sich dadurch eine Chance, den Weg zu einem gerechten Frieden zu beschleunigen.

Kiew muss nach dem Einzug Trumps in das Weiße Haus ab 20. Januar befürchten, dass die militärische Unterstützung der USA drastisch nachlassen oder gar eingestellt werden könnte. Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 sind die USA mit ihren Waffenlieferungen und der finanziellen Hilfe für die Ukraine deren wichtigster Verbündeter im Abwehrkampf gegen die russische Invasion.

Bericht: US-Regierung um schnelle Waffenlieferungen an Kiew bemüht

Die amtierende US-Regierung von Präsident Joe Biden bemühte sich unterdessen nach einem Bericht des "Wall Street Journal", weitere militärische Unterstützung im Wert von vielen Milliarden noch vor dem Wechsel im Weißen Haus im Januar in die Ukraine zu schicken. Biden wolle der Ukraine eine stärkere Verhandlungsposition verschaffen und die Verteidigungslinien im Osten des Landes verstärken. Unter anderem werde Kiew in den nächsten Wochen 500 Raketen für die Flugabwehrsysteme Patriot und Nasams erhalten. Die ukrainischen Streitkräfte wiederum forderten zusätzliche Raketen für das Atacms-Artilleriesystem, die eine Reichweite von bis zu 250 Kilometer haben.

US-Militärs wiesen im Gespräch mit dem "WSJ" darauf hin, dass mit dieser Unterstützung für Kiew die eigenen Arsenale spürbar geleert würden. Daher bitte die US-Regierung ihre Verbündeten, Waffen aus deren Lagern an die Ukraine zu liefern.

Selenskyj will Drohnenproduktion ausbauen



Selenskyj kündigte den Ausbau der Drohnenproduktion der heimischen Rüstungsindustrie an. "Drohnen verschiedener Typen, für verschiedene Aufgaben, die nicht nur der Frontlinie helfen, sondern auch Russland in immer größerer Tiefe treffen. Das werden wir ausbauen", sagte er.

Zuvor hatte bereits Armeechef Olexander Syrskyj auf die Erfolge der ukrainischen Drohnentruppe verwiesen. "Im Oktober wurden mehr als 52.000 feindliche Ziele durch Kampfeinsätze von Drohnen zerstört und beschädigt", schrieb Syrskyj auf Facebook. Unter anderem seien 129 Artilleriesysteme der russischen Streitkräfte und 221 Funkanlage zerstört, zudem seien rund 4.000 russische Soldaten getötet oder verwundet worden. Die Angaben Syrskyjs konnten nicht unabhängig geprüft werden.

"Die Technologie der unbemannten Systeme entwickelt sich rasant, und wir müssen dem Feind einen Schritt voraus sein", schloss Syrskyj. Die ukrainische Militärführung hat vor einiger Zeit die Entwicklung und den Bau von Drohnen alle Art zur obersten Priorität erklärt. Unter anderem wurde die Drohnentruppe als eigene Waffengattung ins Leben gerufen. Bis Mitte September hatte die ukrainische Rüstungsindustrie nach offiziellen Angaben bereits über eine Million Drohnen gebaut und ausgeliefert./cha/DP/he