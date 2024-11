FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Montag nach seinem etwas schwächeren Wochenausklang mit Gewinnen in den Handel gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,41 Prozent höher auf 19.294 Punkten. Damit dürfte er die runde Marke von 19.000 Punkten weiter auf Distanz halten, der er sich in der Vorwoche nach der US-Wahl zeitweise noch genähert hatte.

Auch in der turbulenten US-Wahlwoche habe die 19.000-Punkte-Marke beim Dax gehalten, konstatierte Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. Es sei schon erstaunlich, wie ruhig die Anleger in der aktuellen Marktphase reagierten. "Offensichtlich überwiegt an den Börsen aktuell die Hoffnung auf eine unmittelbare bevorstehende Jahresend- beziehungsweise Weihnachtsrally."/ajx/jha/