HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück rechnet trotz der jüngsten Hurrikan-Schäden mit mehr Gewinn in diesem Jahr. Der Überschuss dürfte statt mindestens 2,1 Milliarden nun rund 2,3 Milliarden betragen, teilte der Dax-Konzern am Montag in Hannover mit. Für das kommende Jahr setzen sich der scheidende Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz und sein Nachfolger Clemens Jungsthöfel rund 2,4 Milliarden Euro zum Ziel. Im dritten Quartal verdiente der Rückversicherer deutlich mehr als von Analysten erwartet.

Unter dem Strich stand für die Monate Juli bis September ein Gewinn von 663 Millionen Euro und damit 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, obwohl ein Hochwasser in Zentral- und Mitteleuropa mit 225 Millionen und Hurrikan "Helene" in den USA den Konzern mit 130 Millionen Euro belasteten. Die Folgen von Hurrikan "Milton" von Anfang Oktober dürften sich erst im vierten Quartal in den Zahlen der Hannover Rück zeigen./stw/stk