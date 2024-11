Ungewöhnlicher tierischer Gast in Western Australia: Ein Kaiserpinguin hat sich nach Down Under verirrt. Möglicherweise trieb er bei der Nahrungssuche mit einer Strömung dorthin. Ein in Australien gestrandeter Kaiserpinguin sorgt in Australien für Aufsehen. Der Vogel aus der Antarktis war Anfang November plötzlich an einen Strand nahe dem Ort Denmark im Westen des Landes gewatschelt - Tausende Kilometer von seiner Heimat entfernt. Experten zufolge ...

