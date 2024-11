Tineco ist mit seiner beliebten Tausch-Aktion zurück. Vom 11.11 können Interessierte im offiziellen Tineco Webshop den Kaufnachweis oder ein Foto ihres alten Staubsaugers unabhängig von dessen Marke und Art hochladen, um einen Rabatt bei Tineco zu erhalten. Das alte Gerät muss dafür nicht zurückgegeben werden. Kunden können so beim Kauf von gleich mehreren Produkten sparen und im Zusammenhang mit dem anstehenden Black Friday insgesamt bis zu 100 Euro gespart werden. Im Rahmen der Aktion bietet Tineco Rabatte auf die folgenden Produkte:

Die Reinigung auf das nächste Level bringen und beim Tineco Vacuum Trade-Up Event sparen (Graphic: Business Wire)

PURE ONE STATION 5

PURE ONE A50S

FLOOR ONE STRETCH S6

FLOOR ONE SWITCH S7

PURE ONE STATION PET

Die Highlights der Tineco-Produkte auf einen Blick:

1. PURE ONE STATION 5

3-in-1 smarte Reinigungsstation mit Staubbehälter von 2,5 Litern

Starke Saugleistung von 175 W für eine erhöhte Reinigungsleistung

Vollweg-Selbstreinigungssystem

6-stufiges Filtersystem mit einer Filtereffizienz von bis zu 99,99

2. PURE ONE A50S

3D-Sense-Power-Bürste, die die Saugkraft automatisch an den Verschmutzungsgrad anpasst

Starke Saugleistung von 185 W und erhöhte Akkulaufzeit von 70 Minuten

120°-Weitwinkelscheinwerfer, der Staubpartikel mit einer Größe von nur 0,02 mm deutlich sichtbar macht

1-Liter-Staubbehälter und auf bis zu 180 Grad faltbares Saugrohr

3. FLOOR ONE STRETCH S6

180°-Flachdesign für schwer erreichbare Bereiche, ideal für Reinigung unter Möbeln

2 Minuten Selbstreinigung und 5 Minuten Schnelltrocknung bei Hochtemperatur

Die innovative 3-Kammer-System zur Schmutzwassertrennung

Flexible Bewegung nach links und rechts mit dem 45°-Schwenkdesign

4. FLOOR ONE SWITCH S7

2-in-1 Kombi mit einem Nass- und Trockensauger und einem Staubsauger

Mit dem FlashDry Selbstreinigungssystem für eine hygienische Nutzung und saubere Bürsten

Mit einer Betriebszeit des Wischers von bis zu 40 min und des Staubssaugers von bis zu 65 min

Verdreifachung der Lebensdauer des Akkus mit aufgerüsteter Pouch Cell

5. PURE ONE STATION PET

Speziell für Tierhaare entwickelt: leistungsstarke Saugkraft, ideal für Haushalte mit Haustieren

Vollweg-Selbstreinigung von der Bürste bis zum Abfalleimer

60 Tage problemlose Nutzung mit dem 3-Liter-Eco-Staubbehälter

ZeroTangle-Bürste verhindert das Verheddern von Haaren

4 einfache Schritte zum Tausch beim Trade-Up-Event

Schritt 1: Füllen Sie das Formular aus

Schritt 2: Tineco überprüft das Formular

Schritt 3: Sie erhalten einen Code von 50 EUR für den offiziellen Tineco-Shop

Schritt 4: Lösen Sie den Code ein. Optional: Wenn Sie dies im Rahmen der anstehenden Black-Friday-Angebote machen, lässt sich dieser Rabatt mit weiteren Angeboten von Tineco kombinieren

Weitere Informationen zum Event:

Die Aktion ist nur im offiziellen Tineco-Store gültig. Tineco empfehlt den Teilnehmer*innen, bereits vor dem diesjährigen Black Friday an der Aktion teilzunehmen, um den Trade-Up-Rabattcode mit einem speziellen Black-Friday-Rabatt von weiteren 50 EUR zu kombinieren. So können Kund*innen insgesamt 100 EUR beim Kauf eines der oben gelisteten Geräte sparen.

Das Trade-Up-Event läuft vom 11.11, der Trade-Up-Code hat kein Verfalldatum. Pro Bestellung kann nur ein Rabattcode verwendet werden. Es ist jedoch möglich, mehrere Geräte einzutauschen, indem für jedes alte Gerät ein separates Antragsformular mit den erforderlichen Informationen eingereicht wird.

Für die Teilnahme an der Tauschaktion ist keine Rückgabe des alten Geräts erforderlich, um eine Gutschrift zu erhalten. Das alte Gerät kann behalten werden.

Die Tauschaktion ist für Staubsauger aller Marken offen und nicht ausschließlich für Tineco-Staubsauger. Nach Einreichung des Antrags dauert es normalerweise 1 bis 3 Arbeitstage, bis die Informationen überprüft werden und Teilnehmende ihren Code erhalten.

Für den Tausch wird ein Kaufbeleg des alten Staubsaugers benötigt, wie eine Rechnung, ein Zahlungsscreenshot, eine Quittung, ein Foto des Staubsaugers oder ein anderes Dokument, das den Kauf nachweist.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt der FLOOR ONE Serie hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

