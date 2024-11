Unterföhring (ots) -Schluss mit Dolce (Bus-)Vita. Auf der zweiten "Wo bin ich?"-Etappe von Pisa zur "Destination X" erwartet die prominenten Abenteurer eine mannsgroße Überraschung. An einem Zwischenhalt steigt plötzlich Model und Sänger Nico Schwanz als neuer Mitreisender in den blickdichten Bus zu und stößt zunächst auf wenig Begeisterung ... Die zweite Folge "Destination X" am Donnerstag, 14. November 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Nico Schwanz: "In der zweiten Folge dazuzukommen, war für mich ehrlich gesagt eher ein Nachteil. Die Gruppe, die ich vorfand, hatte schon einige Tage miteinander verbracht und dadurch eine enge Verbindung aufgebaut. Das hat es für mich etwas schwieriger gemacht, direkt Anschluss zu finden und mich voll in das Gruppengefüge zu integrieren. Man spürt da natürlich, dass man den anderen gegenüber etwas im Hintertreffen ist. Trotzdem habe ich die Herausforderung angenommen und versucht, mich so schnell wie möglich einzugliedern und die Dynamik zu verstehen."Das neue Gesicht im "Destination X"-Bus sorgt erstmal für Misstrauen. Tänzerin Ekaterina Leonova: "Als ein neuer Teilnehmer dazu kam, wusste man natürlich nicht, wie dieser tickt. Ob er die Wahrheit sagt und ob man ihm vertrauen kann. Da hat sich die ganze Dynamik verändert und man hat an vielem gezweifelt."Über "Destination X"Wo bin ich? Das ist die zentrale Frage in "Destination X". In der neuen Abenteuer-Reality-Show begeben sich acht Abenteurer:innen auf eine Reise ins Ungewisse. Ihren Aufenthaltsort müssen die Promis selbst herausfinden. Wie? Indem sie jedes Detail ihrer Reise aufmerksam verfolgen, Hinweise richtig deuten und sich vor allem nicht täuschen lassen. Denn mancher Hinweis führt in die Irre ... Am Ende jeder Folge müssen die Wettbewerber:innen im Geheimen ihr X an dem Ort auf der Europakarte einzeichnen, wo sie meinen, zu sein. Wer am weitesten vom tatsächlichen Standort entfernt ist, muss den Bus verlassen - und erfährt im selben Moment gemeinsam mit den Zuschauer:innen, wo der "Destination X"-Bus gerade steht. Was ist real? Was ist Täuschung? Wer schmiedet hilfreiche Allianzen? Wer findet die "Destination X" und gewinnt 50.000 Euro? Produziert wird "Destination X" von Redseven Entertainment."Destination X" - immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynInterviews mit allen prominenten Reisenden und Fotos zum Download auf der "Destination X"-Presseseite.Hashtag: DestinationX_DEPressekontakt:Frank Wolkenhauerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: Frank.Wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: Nadine.Vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5905597