Der Essenslieferdienst Delivery Hero konkretisiert seine Pläne für den Börsengang der Tochtergesellschaft Talabat und löst damit positive Reaktionen am Aktienmarkt aus. Das Unternehmen beabsichtigt, 15 Prozent von Talabat am Dubai Financial Market zu platzieren, wobei der erste Handelstag voraussichtlich am 10. Dezember stattfinden wird. Die Zeichnungsphase für die Aktien soll vom 19. bis zum 27. November laufen. Diese Ankündigung führte zu einem deutlichen Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie, die am Montag mit einem Plus von 5,55 Prozent in den Handel startete.

Attraktive Dividendenpolitik geplant

Talabat plant nach dem Börsengang eine großzügige Ausschüttungsstrategie. Für das vierte Quartal 2024 ist eine Mindestdividende von etwa 100 Millionen US-Dollar vorgesehen, gefolgt von rund 400 Millionen Dollar für das Geschäftsjahr 2025. Anschließend strebt das Unternehmen halbjährliche Dividendenzahlungen mit einer Quote von 90 Prozent des Reingewinns an. Marktbeobachter bewerten den Börsengang positiv und sehen ihn als Katalysator für die Bewertung von Delivery Hero, wobei der Eigenkapitalwert von Talabat auf beträchtliche Summen geschätzt wird.

